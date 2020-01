Globos de Oro 2020: todos los nominados, las series favoritas y los ausentes Ecoteuve.es 8:40 - 5/01/2020 0 Comentarios

'The Crown', 'Succession', 'Big Little Lies', 'Killing Eve' y 'The Morning Show' compiten en drama

'Fleabag', 'Barry', 'El método Kominsky', 'Marvelous Mrs. Maisel' y 'The Politician', rivales en comedia

Movistar+ emite la entrega a partir de las 00.30 (alfombra roja) y las 02.00 con la gala

Todo apunta a que The Crown y Succession son las grandes rivales a batir en la gala de entrega de los Globos de Oro que se entregan en la madrugada de este domingo al lunes, desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Estas dos series compiten, en la categoría de drama, con Big Little Liesm, Killing Eve y The Morning Show.

La gala, en la que Dolor y gloria, de Pedro Almódovar, y Antonio Banderas, optan al premio en el apartado cinematográfico, solo tendrá un representante de Juego de tronos, que fue la serie que acaparó toda la repercusión mediática en 2019. La aclamada serie de HBO solo consiguió una candidatura para Kit Harington, como mejor actor protagonista por su papel de Jon Nieve.

Además de tener grandes posibilidades para conseguir el Globo de Oro a la mejor serie, The Crown también logró representación en las categorías de mejor actriz (Olivia Colman), mejor actor (Tobias Menzies) y actriz de reparto (Helena Bonham Carter).

En el apartado de comedia, Fleabag -ganadora del Emmy-, competirá contra Barry, El método Kominsky, The Marvelous Mrs. Maisel y The Politician.



La entrega de los Globos de Oro podrá verse esta noche a través de Movistar+. De 01.00 a 02.00, la Alfombra roja en #0, CineDoc&Roll y Movistar Seriesmanía. Estos dos últimos canales emitirán la gala, entre las 02.00 y las 05.00.

Mejor serie de drama

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Mejor actor de drama

Brian Cox (Succession)

Kit Harington (Juego de Tronos)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Pose)

Mejor actriz de drama

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Mejor comedia

Barry

Fleabag

El método Kominsky

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate

Rachel Brosnahan

Kirsten Dunst

Natasha Lyonne

Phoebe Waller-Bridge

Mejor actor de comedia

Michael Douglas (El método Kominsky)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (The Politician)

Paul Rudd (Cómo vivir contigo mismo)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz secundaria

Meryl Streep (Big Little Lies)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emily Watson (Chernobyl)

Patricia Arquette (The Act)

Toni Collette (Creedme)

Mejor actor secundario

Alan Arkin (El método Kominsky)

Kieran Culkin (Succession)

Andrew Scott (Fleabag)

Stellan Skarsgard (Chernobyl)

Henry Winkler (Barry)

Mejor miniserie o TV Movie

Trampa-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

·Creedme

Mejor actriz de Miniserie o TV Movie

Kaitlyn Dever (Creedme)

Joey King (The Act)

Hellen Mirren (Catalina la Grande)

Merritt Wever (Creedme)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Mejor actor de Miniserie o TV Movie

Christopher Abbot (Trampa-22)

Sacha Baron Cohen (El espía)

Russell Crowe (The Loudest Voice)

Jared Harris (Chernobyl)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)