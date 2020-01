Miguel Bernardeau (Élite): "Mi madre no es muy crítica conmigo, mi padre más"

ECOTEUVE.ES entrevista al actor de 'Élite', galardonado hace unos días en los Premios MIM

"La tercera temporada de Élite ha sido la que más me ha divertido rodar", afirma

El intérprete prepara su salto a Hollywood: "He hecho castings en Los Ángeles"

Miguel Bernardeau se ha ganado un puesto en la ficción española por su trabajo en Élite, la serie de Netflix que protagoniza y que volverá en este 2020 con nuevos capítulos, correspondientes a su tercera temporada. Precisamente, el talento de Bernardeau fue reconocido hace unos días en la entrega de los Premios MIM.

El actor charló allí con ECOTEUVE.ES sobre su trabajo en la producción de Netflix, los próximos episodios y, también, del feedback profesional que recibe de su madre, Ana Duato.

¿Qué nos puedes contar de la nueva temporada de Élite?

De Élite 3 puedo contar muy poco, algo que me da mucha rabia decir, pero es así. Lo llevamos todo un poco más lejos, es más oscura y más divertida. De las tres temporadas, es en la que más me he divertido rodando. Han entrado directores nuevos y me ha gustado bastante.

¿Cómo llevas el éxito de Netflix y que la serie esté presente en tantos países?

Muy bien. El otro día vi que Élite está en la lista de las diez series más vistas de la historia de Netflix. Pero ¿a que no adivinas dónde? En la décima (risas). Que es algo genial, pero me resultó bastante gracioso.

¿Qué feedback profesional recibes de tu madre, Ana Duato?

Ante todo, me dice que disfrute, que creo que es un consejo muy importante para un actor. No es especialmente crítica conmigo, no hablamos sobre tecnicismos. Mi padre [el productor de Cuéntame Miguel Ángel Bernardeau], algo más.

Has estado en Los Ángeles haciendo un curso de interpretación. ¿Estas haciendo pruebas? ¿Ves posibilidad de trabajar allí dentro de poco?

Yo creo que sí, bueno, quiero proyectarme a que sí. He hecho muchos castings allí, aunque ya había hecho muchos antes de hacer Élite.

¿Alguno que recuerdes especialmente donde te has quedado cerca de ser seleccionado?

Puede. De todas formas, algo que comento mucho con mi padre, es que da igual que te quedes a las puertas: si no te cogen, no te cogen.

El próximo año se estrena Caronte (Telecinco), tu nuevo proyecto. ¿Cómo fue este cambio de registro?

Fue un poco complicado. Es un personaje muy problemático, estuve en la cárcel preparándolo. Además, fue un personaje muy rápido, salgo poco, y tuve muy poco tiempo para meterme en él por el rodaje de Élite.