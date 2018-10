Terelu Campos se derrumba al confirmar que se someterá este sábado a una doble mastectomía: "Recen por mí" Ecoteuve.es 4/10/2018 - 11:29 0 Comentarios

La tertuliana rompe a llorar al dar la noticia a sus compañeros de 'Sálvame'

Terelu Campos se someterá finalmente a una doble mastectomía. La colaboradora de Sálvame confirmaba este miércoles que ha tomado esta importante decisión para reducir al mínimo el riesgo de volver a sufrir cáncer de mama. La intervención será este sábado, 6 de octubre, y la tertuliana ha explicado a sus compañeros cómo se siente.

"Es lo que hay que hacer para hacer las cosas bien, sé que estoy en las mejores manos", ha dicho emocionada en directo explicando que la operación se realizará el equipo que la ha tratado habitualmente en el Fundación Jiménez Díaz. Esta tendrá una duración de diez horas y el postoperatorio estiman que aproximadamente un mes. "No voy a entrar en detalles exactos de la intervención porque hay cosas que prefiero guardarme para mí", señaló.

Terelu ha intentado mantener la entereza pero no pudo evitar romper a llorar al hablar del duro paso que va a afrontar. "Sueño con despertarme, que todo haya salido bien y que diga ¡pues hoy es domingo!", decía serena la malagueña. "Entiendo el interés y la información, pero también que no puedo estar retransmitiendo lo que siento y mi enfermedad, todos lo comprenderán", declaró antes de explicar que los médicos darán los partes pertinentes y que su familia atenderá amablemente a la prensa.

La emoción de Terelu contagió al resto de sus compañeros y algunos de ellos, como Mila Ximénez y Belén Esteban, no pudieron aguantar las lágrimas. "Yo soy creyente y los que me quieren y creen, que recen por mi. Los que me quieren y no creen, que me envíen toda su fuerza. Y los que no me quieren, que no me deseen nada malo. Con eso es más que suficiente", declaró.

