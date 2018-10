Juanma Castaño se reafirma en sus polémicas declaraciones: "No veo a Messi dando biberones antes del Clásico" Ecoteuve.es 4/10/2018 - 11:28 2 Comentarios

El periodista de COPE dijo que los "futbolistas no pueden levantarse por la noche a cuidar de sus hijos"

Tras la polémica, Castaño se defendió diciendo que no es una "cuestión de sexismo"

Además, delató a Siro López como el culpable del eructo que se escuchó el lunes

Juanma Castaño se ha convertido en Trending Topic este jueves por una polémica opinión que vertió en El partidazo de COPE en la madrugada del martes en relación al descanso de los futbolistas profesionales al decir que "no pueden levantarse por la noche a cuidar de sus hijos". La idea la repitió varias veces y afirmó decirlo "totalmente en serio".

Pues bien, un día después, el periodista de #Vamos volvió a hablar del asunto reafirmándose en sus palabras. "¿Querías lo de los niños, Rico?", dijo al periodista Miguel Rico. "No, si es muy fácil. No hay nada que arreglar. Cuando Messi llegue hoy a las cinco de la mañana a casa, si llora el niño, ¿lo normal es que se levante Messi o lo haga otra persona?".

"Si llega Messi a las cinco de la mañana ya está Messi levantado", respondió Rico ante el rechazo de Castaño: "No, no, no. Respóndeme en serio". "Te lo digo en serio. Los niños son de los dos, aunque seas futbolista", afirmó muy serio el colaborador. "A las seis de la mañana he llegado muchas veces y a las siete y media me he levantado yo para ir al colegio".

Después, Castaño puso el ejemplo en Mireia Belmonte: "Si tiene un entrenamiento clave el día siguiente, ¿tiene que estar pendiente toda la noche del niño o tendrá que estar descansando?". "Como normal general, tiene que estar pendiente del niño. Ella y su marido. Yo lo veo así chato", volvió a responder Rico.

"Esto no es una cuestión de machismo o sexismo, ¿eh? Es una cuestión de oficios y yo me refería al oficio del deporte de élite. No hombres y mujeres", dijo muy serio para soltar después: "Pues nada, Messi, el día antes de jugar contra el Madrid que se pase la noche dando biberones". "Igual lo ha hecho", replicó Rico a lo que Castaño terminó. "En esta época se lleva todo a la guerra de sexos. No era eso. Era una cuestión de sexos".

El periodista criticó que "muchos que se llevan las manos a la cabeza se piensan que yo no he pasado noches en vela": "Yo me he pasado muchas y muchas en urgencia. No quiero pensar si yo hubiera tenido que jugar un Madrid-Barça. Me caigo rendido". [Puede escucharlo AQUÍ a partir del 1.03.00]

El culpable del eructo

Minutos más tarde, entraba en los micrófonos de la COPE Siro López, que hurgaba en la herida antes de hablar de su cabreo con el mal momento del Madrid. "Yo lo primero que quiero aclarar es si hay que levantarse por la noche a dar el biberón...". "Tú, esta semana, tápate, que el lunes no sé lo que cenarías pero fue...", interrumpía Castaño haciendo referencia al eructo que se escuchó en directo el pasado lunes. "Me hice responsable para liberar a todos los demás", dijo Siro. [El cachondeo por un desagradable eructo].

