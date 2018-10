El aplaudido 'zasca' de Mimi a una jueza de 'OT' que dijo que "no era bailarina" Ecoteuve.es 4/10/2018 - 9:59

Julia Gómez Cora ya indignó la edición pasada a los fans del talent musical de TVE

Operación Triunfo tuvo este miércoles algunos movimientos en la mesa del jurado. Rosana sustituyó a Ana Torroja debido a que la jueza titular del programa se encontraba en México atendiendo a algunos compromisos profesionales. Además, el talent volvió a invitar en su silla rotatoria a Julia Gómez Cora.

La productora de musicales ya generó la edición pasada bastante polémica en una dura valoración a Ana Guerra en la que le dijo abiertamente que era "inferior" al resto de sus compañeros de Academia. Este miércoles, Gómez Cora se volvió a colocar en el centro de todas las críticas mientras evaluaba la actuación de Joan en la segunda gala del programa.

La argentina metió la pata mientras comentaba la actitud corporal del catalán al interpretar uno de los temas de la banda sonora de La La Land: "Tú no eres bailarín pero antes viste a Mimi. Mimi no es bailarina pero se lo cree. Se trata de tener actitud", dijo la jueza derrapando en su comentario. Enseguida, todo el mundo se dio cuenta del error, dado que si por algo se caracteriza la granadina es por su larga trayectoria profesional en la danza.

El revuelo generado en redes sociales cobró aún una mayor magnitud cuando la aludida quiso pronunciarse a través de su cuenta oficial de Twitter. "Señora, si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer", se defendió en alusión al espectacular numerazo que ofreció con Lola Índigo y el cuerpo de baile de Operación Triunfo.

Mimi se ganaba enseguida miles de likes y de retuits. Incluido el de Ana Guerra, que quiso cobrarse su particular venganza apoyando a su amiga. Además, le dio a 'me gusta' a otro comentario de un seguidor de OT que recordaba a Julia Gómez Cora que "la que era inferior" y "la que no era bailarina" estaban tranquilas "con su disco de platino debajo del brazo"

señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 3 de octubre de 2018

