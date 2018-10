'OT' vuelve a bajar a pesar de que TVE intentó escapar de 'The Good Doctor' con 'truco' Ecoteuve.es 4/10/2018 - 9:02 0 Comentarios

El programa (15,8%) cae ocho décimas con una gala más floja y una competencia más fuerte

Telecinco contraatacó con doble estreno de 'The Good Doctor' (líder con 21,3% y 16,3%)

TVE evitó el primer capítulo incluyendo un previo de 'OT' que anotó un pobre 8,4%

OT no consigue frenar su caída. Con un 15,8%, pierde ocho décimas respecto a la semana pasada. Telecinco contraatacó con doble episodio de The Good Doctor, que volvió a liderar su franja (21,3% y 16,3%). Además, fue lo más visto del día (3.347.000). Audiencias completas de todas las cadenas.

Sin embargo, el dato de TVE tiene otra vez 'truco'. La 1 maquilló el dato de su programa estrella emitiendo antes de la gala un previo, entre las 22.30 y las 22.52, que anotó un 8,4%. De esta forma, la gala comenzó cuando casi había terminado el primer capítulo de estreno de The Good Doctor.



Esta estrategia no es nueva y también la emplea Telecinco con sus realities (GH siempre tiene un previo para que el dato de la gala no se vea afectado por El Hormiguero). Lo curioso de este caso es que La 1 sí emitió un previo de OT en la Gala 0 pero no en la Gala 1.

Telecinco

The Good Doctor: 16,3% y 2.851.000

The Good Doctor: 21,3% y 3.347.000

La 1

Desafía tu mente: 7,3% y 1.264.000

OT 2018 (Previo): 8,4% y 1.497.000

OT 2018: 15,8% y 1.875.000

Antena 3

El Hormiguero: 13,2% y 2.267.000

Cine: Asalto en París: 9,7% y 1.198.000

La Sexta

El Intermedio: 8,9% y 1.503.000

Pesadilla en la cocina (reposiciones): 5,3% y 775.000

Cuatro

First Dates: 6% y 1.021.000

El Blockbuster: XXX Reactivado: 5,4% y 664.000

