El 'tierra trágame' de Juanra Bonet tras 'trolear' a un rival de Los Lobos en '¡Boom!' Ecoteuve.es 3/10/2018 - 18:41 0 Comentarios

El presentador se arrepintió al segundo del chiste que lanzó sobre el concursante

Cadenas TELECINCO

El humor es una de las claves del éxito de los concursos de Antena 3. Tanto Arturo Valls como Juanra Bonet aprovechan los descansos entre prueba y prueba para lanzar algún chiste pertinente con alguna de las preguntas o sobre lo que ha respondido alguno de los concursantes.

Sin embargo, el presentador de ¡Boom! protagonizó este martes un momento 'tierra trágame' en directo mientras hablaba con el equipo rival de Los Lobos. A Bonet le sorprendió que uno de sus miembros, Carlos, dijera que estaba jubilado desde hacía ocho años. El hombre explicó que tenía dos perros, a los que dedicaba todo su tiempo libre. "Dedico el tiempo a vivir muy bien. Gracias a todos los españoles. Y nada, a pasear con mis perros, a viajar con mis amigos y a vivir la vida, que de eso se trata", dijo el concursante mientras Juanra le preguntaba si estaba jubilado por voluntad propia.

"No, no, me jubilaron porque tuve un accidente en un ojo", respondió Carlos. "¿Y lo ves por el lado bueno?", replicó el presentador en tono de broma mientras se arrepentía al segundo de decirlo, con la incertidumbre de cómo sería encajado el chiste. "¡Ay, lo siento, lo siento, lo siento!", gritó preocupado. Carlos, lejos de enfadarse, respondió entre risas con otro chascarrillo más sórdido aun: "Te diría por qué lado lo veo pero tendríamos que cortar", contestó provocando una unánime carcajada.

Cadenas TELECINCO

PUBLICIDAD