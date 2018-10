Toñi Prieto se desvincula del fraude de 'La rueda': "No tengo nada que ver" EFE 3/10/2018 - 17:51 0 Comentarios

La directora de Entretenimiento de TVE ha comparecido ante el juez este miércoles

Toñi Prieto, directora de programas de entretenimiento de TVE, ha asegurado hoy, tras comparecer como investigada en el caso del cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión, conocido como "la rueda de las televisiones", que "no tiene nada que ver con esa historia".

"He cumplido con mis obligaciones legales, he respondido al juez. No tengo nada que ver con esa historia", ha declarado Prieto a su salida de la Audiencia Nacional tras comparecer en calidad de investigada ante el juez Ismael Moreno junto a José Arturo Morales, Juan Manuel Muruve y Raquel Camins

Estas citaciones se producen después de que el pasado 20 de junio de 2017 la Policía Nacional pusiera en marcha una operación contra el presunto fraude conocido como "La rueda" y que se saldó con la detención de una veintena de personas por corrupción entre particulares.

El juez investiga un posible fraude de 100 millones de euros -llevado a cabo entre 2006 y 2011- en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en televisión.

El "entramado", según el juez, consistía en crear "música de baja calidad" y que se registraba con "falsos arreglos" sobre obras musicales de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales.

Mañana será el presidente en funciones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón, el que acuda a la Audiencia Nacional después de que Moreno le citara como investigad en este caso el pasado 12 de septiembre.

