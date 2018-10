La pena de Susanna Griso con el caso Nadia: "Me duele la estafa emocional y la falta de crédito" Ecoteuve.es 3/10/2018 - 17:39 0 Comentarios

La presentadora de 'Espejo Público', afectada profundamente por el mediático fraude

El juicio contra los padres de Nadia, acusados de un delito de estafa, es uno de los temas que está copando los matinales, entre ellos Espejo público. Durante varios años, Fernando Blanco y Margarita Blau visitaron a Susanna Griso pidiendo ayuda económica afirmando que su hija "se moría".

Por increíble que parezca, el abogado defensor ha preguntado a sus clientes si las donaciones recibidas por parte de gente del formato estaba "guionizada" causando el enfado de Susanna Griso: "Solo nos falta eso ya".

"Te prestas, te crees ese testimonio y luego parece que estás conchabado. Quieren hacer creer que formábamos parte del programa. ¡Me parece alucinante!", ha declarado.

"No me duelen esos 500 euros, yo sé que ayudé pero no recordaba cuál era la cantidad. Ahora, en fin, escuchando al padre y viendo esta secuencia ahí empezó. Lo que me duele es la estafa emocional, que jugasen de esta manera con nosotros y con los telespectadores, esto es lo que me duele", ha dicho Griso visiblemente afectada. "La falta de crédito que yo ahora voy a dar a próxima iniciativas cuando venga un padre a pedirme ayuda".

