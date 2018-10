Mimi, el ejemplo que confirma que ser la primera expulsada de 'OT' no es un fracaso: "Si tienes ideas sales adelante" Ecoteuve.es 3/10/2018 - 15:17 0 Comentarios

La artista vuelve a la Academia y recibe entre lágrimas el Disco de Platino por Lola Índigo

Mimi Doblas ha sido la segunda concursante de OT 2017 en visitar la Academia del programa. Siguiendo los pasos de Aitana, la granadina acudió a la escuela que le dio el salto a la fama para aconsejar a los nuevos participantes horas antes de que vivan la primera expulsión de la edición.

Ella mejor que nadie sabe lo que significa ser la primera en abandonar el concurso y acudió al talent musical de TVE como ejemplo de que no tiene nada que ver el puesto en el que queden en el programa con el éxito que más adelante puedan conseguir. "Cuando me expulsaron me sentí súper completa. Sentí que era el final de mi aventura de verdad. No me fui triste de OT, porque sé que la vida te brindará mil oportunidades", dijo a los nuevos pupilos.

"Yo vi el fenómeno de OT desde fuera. Yo lo disfruté por ver a mis compañeros y a mí lo que me quita ese mono es trabajar. Me busqué la vida", afirmó. "¿Qué es el éxito? ¿Ser conocido o ganarte la vida medianamente bien haciendo lo que te gusta? Para el que se vaya ahora o más adelante, lo único que tenéis que hacer es trabajar, trabajar y trabajar", dijo antes de lanzar una pullita a las grandes compañías musicales. "Cuando las discográficas dejan de apostar por ti, si tienes ideas... sales adelante", les dijo antes de que Noemí Galera la interrumpiera para darle una sorpresa.

La directora de la Academia le quiso entregar en primera persona el Disco de Platino que certifica su éxito de ventas con Yo ya no quiero na, su primer single con Lola Índigo. "Cuando las cosas no vienen tan fáciles, esto te hace tanta ilusión...", dijo entre lágrimas antes de abrazarse emocionada a Noemí.

"Aunque os den mil consejos y en cada clase una pauta, procesadlo dentro de lo que a vosotros os sale hacer naturalmente. El que sale al escenario eres tú y tú tienes que conectar con la gente con lo que tú eres de verdad. La verdad es lo que transmite", les aconsejó.

