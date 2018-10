Antonio Lobato se indigna por una multa de tráfico: "No seáis tan locos ni imprudentes como yo"

Antonio Lobato, el narrador de la Fórmula 1 en Movistar, ha compartido su indignación en Twitter por una multa de tráfico de un radar que estaba limitado a 90 km/h y que ahora ha pasado a 70.

"No suelo indignarme ni utilizar las redes sociales para protestar, pero hoy voy a hacerlo. La semana pasada recibí una notificación de una multa del Ayuntamiento de Madrid por circular a 74 km/h en un tramo de la M30 de 70", empieza diciendo el periodista. En concreto, el radar "tan lucrativo" está en el kilómetro 19,8 dirección norte, cerca del puente de los Franceses.

"Es un radar fijo que en el pasado tenía un límite de 90 km/h y que el ayuntamiento decidió cambiar. No sé si se han reducido los accidentes, pero sí está claro que el cambio resultó provechosos porque, con el cambio, en este radar caen 1.000 conductores al día...".

La multa asciende a 100 euros con opción a reducción el 50% pagando en un plazo de 20 días. Sin embargo, cuando Lobato se puso a hacer los trámites, la web del Ayuntamiento le dice "que estoy fuera de plazo". "¡Ostras! Si la multa me llegó la semana pasada", protesta. Por eso decide llamar, pero el sistema "se cae": "Me dicen que llame más tarde... De risa".

Y acaba haciendo cálculos de lo que el radar podría recaudar con 1.000 infractores: 36 millones de euros al año. "No está mal por un cambio de nada".

..Entro en la web del ayuntamiento, relleno el formulario online y me dice que estoy fuera de plazo. ¡Ostras! ¡Si la multa me llegó la semana pasada! No pasa nada, llamo por telefono. Me tienen en espera 10 minutos. Me atiende una señorita muy amable y después de dar mis datos...