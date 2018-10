Natalia, favorita de 'OT 2018', fue rechazada en 'La Voz': se presentó con otro nombre y otra imagen Ecoteuve.es 3/10/2018 - 12:50 0 Comentarios

La navarra no pasó las Audiciones a Ciegas del talent musical de Telecinco

Un año antes de entrar en la Academia de Operación Triunfo 2018, Natalia probó suerte en otro talent show: fue una de las concursantes en someterse a las audiciones a ciegas de la quinta edición de La Voz en Telecinco.

Sin embargo, su paso no había trascendido hasta ahora, pues la navarra apareció en el programa con un look muy diferente al actual y otro nombre: Eilan Bay, apelativo que utilizaba de forma artística antes de entrar en el concurso de TVE. "Hasta hace dos horas no asimilaba que estaba aquí. Es increíble", afirmaba Natalia, a la que los nervios le jugaban una mala pasada sobre el escenario de Mediaset.

Tanto fue así que pese su talento evidente, ninguno de los coaches se giró para 'ficharla' para su equipo. "Tienes un color de voz precioso, pero cuando subes a un escenario te escuchas diferente y eso se notaba en los graves. Es cuestión de aprender a escucharte por los monitores. Solo hace falta un poquitín de control y nos mataremos todos por ti", le dijo Malú, con la que se reencontró casualmente en la Gala 1 de OT.

Pablo López lamentó no haberse girado, pero tuvo un augurio con la concursante: "Tienes 18 años preciosos y muchos pasos por delante. Llegar hasta aquí debe ser algo por lo que estar orgullosa. Cuando me di la vuelta y vi esa cara de ilusión, supe que harás lo que te dé la gana en la vida con esa sonrisa siempre", afirmó sobre la que hoy es una de las favoritas en la nueva edición del talent de La 1.

VIDEO | Ya podéis ver la participación completa de Eilan Bay en La Voz. Fase de audiciones a ciegas en la que cantó la canción 'I lived' de OneRepublic. https://t.co/qBBTgdXRXF — natalia.ot2018 (@natalialacfans) 6 de septiembre de 2018

