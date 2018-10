El futuro de Màxim Huerta en televisión: "Tengo varios proyectos sobre la mesa" David Saiz 12:17 - 3/10/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE habla con el periodista: "Me he reunido con Mandarina y también con otras productoras"

"No he dejado de estar en contacto con la TV, es un medio que me gusta y he trabajado 20 años en él"

Màxim Huerta lleva tiempo dedicado en profundidad a la literatura. Sin embargo, el exministro de Cultura podría regresar próximamente a la televisión si se materializa alguna de las propuestas que le han llegado recientemente.

Su nombre ha aparecido relacionado con un proyecto que la productora Mandarina estaría moviendo para ofrecérselo a Mediaset. ECOTEUVE.ES se ha puesto en contacto con el periodista para hablar de este asunto. "Sí, me he reunido con Mandarina y también con otras productoras de televisión", ha dicho Huerta a este medio.

"Hay varios proyectos sobre la mesa", añade el comunicador. "No he dejado de estar en contacto con la tele, es un medio que me gusta y en el que he trabajado 20 años", apunta Huerta a ECOTEUVE.ES.

Mandarina, según publica El confidencial digital, habría pensado en Huerta para pilotar un formato ideado para las tardes de Cuatro. En cualquier caso, es importante recordar que se trataría de un proyecto, como tantos, que las productoras presentan a las cadenas. Mediaset ha negado la puesta en marcha de este programa.

María Patiño avanzó recientemente en su programa Socialité (Telecinco) que el presentador se había citado con algunos directivos de televisión para preparar su regreso a este medio, aunque no dio nombres ni cadenas.

Màxim Huerta desarrolló casi toda su carrera televisiva en Telecinco. Tras dejar El programa de Ana Rosa presentó Destinos de película, en TVE. Además, tiene muy buena relación con La Sexta, donde se ha dejado ver en La Sexta Noche o Liarla Pardo.



Huerta fue nombrado en junio Ministro de Cultura por Pedro Sánchez. Dimitió a los pocos días después de que trascendiera una condena de años atrás por haber defraudado a Hacienda.



Como escritor tiene siete libros publicado. El último, este mismo año, es Firmamento. Fue Premio Primavera en 2014 con La noche soñada.

