Un tertuliano abandona en directo Telemadrid al negarse a hablar del máster de Pablo Casado Ecoteuve.es 3/10/2018 - 11:42 1 Comentario

Antonio Martín Beaumont se marchó del estudio tras discutir con la presentadora

Buenos días, Madrid vivió este martes un momento insólito. El programa de Telemadrid decidió analizar en su mesa de debate político la sentencia del caso Máster que implica directamente a Pablo Casado cuando uno de los tertulianos pareció no mostrarse conforme a que se hablara de este tema.

Antonio Martín Beaumont, director de esDiario, aseguró no sentirse cómodo en la tertulia y terminó abandonando el plató tras discutir con la presentadora del espacio. "Me sorprende mucho que un día como hoy con lo que pasó ayer en Cataluña, el asunto de la tesis de Pedro Sánchez coleando, y no digamos ya lo que está pasando con la ex fiscal y hoy ministra de Justicia, estemos hablando del máster de Casado y de los huesos de Franco", afirmó el periodista criticando en directo la escaleta del programa.

"¿Insinúas que el PSOE nos hace la escaleta?", preguntó la presentadora, molesta con las insinuaciones que estaba haciendo su colaborador. "Me sorprende mucho una escaleta de este tipo", insistía Beaumont. "Me traéis aquí, me tenéis callado y si encima no puedo dar mi opinión, me levanto y me voy", decía indignado el periodista.

Ante tantas amenazas, Verónica Sanz optó por invitarle a abandonar el estudio, ya que era totalmente libre de hacerlo. La conductora del programa defendió las decisiones editoriales del mismo: "La tesis de Sánchez ha sido portada de este programa", recordó reivindicando la pluralidad de la cadena.

Fue entonces cuando Beaumont decidía levantarse y abandonar su silla en la tertulia política. "Vamos a seguir con más noticias. Nosotros hacemos la escaleta y las noticias son las que son. El caso del Máster de Pablo Casado es una noticia que tenemos que traer a este programa. Y, desde luego, lo es también la subida del gas", sentenciaba Sanz tras la salida del periodista. Cabe recordar que Beaumont fue el encargado de escribir la biografía de María Dolores de Cospedal y jefe de Nuevas Generaciones del PP.

