El oscuro pasado de Omar Montes, a la luz en 'GH VIP': "Me llamaban moro y me pegaban" Ecoteuve.es 3/10/2018 - 10:41 0 Comentarios

El cantante contó a Jorge Javier cómo fueron loe peores momentos de su vida

Omar Montes siguió este martes los pasos de Aramís Fuster y El Koala y desveló en GH VIP "la curva de su vida". El concursante emuló a sus compañeros y explicó a través de una gráfica los momentos más felices y los más tristes de su trayectoria vital.

"Algunos los he omitido para no acabar en...", explicó el cantante, que interrumpía su discurso para no meterse en un fregado. Acto seguido, Omar desveló que la primera experiencia negativa que le tocó vivir en su infancia fue la muerte de su prima en un accidente de tráfico.

"Era mi prima pequeña y también mi novia, teníamos unos diez o doce años y estábamos todo el día juntos", aseguró el joven, que añadió que a raíz de eso, entró en una depresión que hizo cambiar su comportamiento y tener graves problemas en el colegio. "Tuve muchas peleas con profesores, la gente pasaba de mí, no me querían y me hacían el vacío", declaró.

Omar dijo también que debido a sus problemas económicos, tuvo que veranear siempre en su pueblo, donde "todo el mundo me llamaba moro, gitano o cerdo". "Me decían que me fuera para mí país y me pegaban", afirmó. En todo ello, el concursante explicó que su principal apoyo ha sido su abuela, la persona que lo ha criado después de que sus padres se separaran.

Fue entonces cuando Jorge Javier le pidió a Omar que recordara un momento bonito. "El mejor momento es cuando nació mi hijo Omar Junior. Ha marcado mi vida", aseguró antes de contar el extraño parto que experimentó la madre de su hijo gracias a la ayuda de un médico que utilizó con ella "técnicas cubanas".

La importancia de Isa Pantoja en su vida

Entre tanta subida y bajada, Omar dejó espacio para explicar lo que ha supuesto Chabelita en su vida. El cantante de reggaeton desveló que se conocieron en una famosa red social. La hija de la tonadillera posteó una canción suya mencionándolo y ahí se empezaron a seguir. "Me dijo que le encantaba mi música y nos empezamos a conocer. Un día quedamos en persona y seguimos viéndonos hasta que surgió el amor", explicó.

Su relación con Isa también ha tenido altibajos y uno de los mejores momentos con ella fue cuando Chabelita visitó Pan Bendito (Carabanchel), su humilde barrio en Madrid. "Se hace llamar ahora con sus amigas las panbenditas. Yo las llevaba allí siempre", aseguró mientras Pantoja, presente en plató, no daba crédito.

PUBLICIDAD