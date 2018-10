El consejo de Isabel Pantoja a Chabelita sobre Omar Montes: "Me ha dicho que le dé sentencia" Ecoteuve.es 3/10/2018 - 10:09 0 Comentarios

La hija de la tonadillera desvela en 'GH VIP' cómo fue el reencuentro con su madre

Chabelita se sentó este martes en el plató de GH VIP: Límite 48 Horas con todas las miradas puestas sobre ella después de que hubiera vivido por fin el esperado reencuentro con su madre. El pasado lunes, las cámaras de Sálvame capturaron el momento en el que Isabel Pantoja recogía a su hija a la salida de la estación de trenes de Santa Justa, en Sevilla.

Un día después, Jorge Javier no dejó pasar la oportunidad de preguntarle qué le había dicho la tonadillera sobre su paso por el concurso y de las polémicas llamadas que hizo durante una semana a Telecinco. "Estoy tranquila con ella. Sabía que lo íbamos a solucionar. Tenemos nuestras diferencias, pero luego solucionamos nuestras cosas", desveló explicando que también se había reencontrado con su hermano Kiko Rivera.

"¿Crees que GH VIP, a pesar de todo lo que ha pasado, te podría ayudar a tener una relación más estrecha con tu madre?", le preguntó entonces el presentador. "Ella y yo tenemos ganas de solucionarlo. Así que supongo que lo hablaremos más tranquilamente las dos solas. Ahora solo me ha aconsejado sobre lo que siento por estas personas [Omar y Techi]", dijo sobre su ex y su amiga dentro de la casa y la traición de ambos al acostarse juntos varias veces.

"Me ha dicho que nanai. Normalmente, me dice que intente aguantarme, pero esta vez me ha dicho que cuando les tenga delante les dé sentencia", contó Chabelita provocando las risas de Jorge Javier y prometiéndole que era algo que iba a cumplir. "Ella es folclórica, tú sabes", concluyó.

