Carlota Corredera rompe a llorar en 'Sálvame' al desvelar que ha sido operada por un quiste Ecoteuve.es 2/10/2018 - 18:19

A la presentadora de Telecinco le detectaron un quiste en el peritoneo

Carlota Corredera ha reaparecido este martes en Sálvame. La presentadora, que vivió la histórica llamada de Isabel Pantoja, había estado dos semanas lejos del programa de Telecinco después de que se tuviera que someter a una intervención para eliminar un quiste que le habían detectado en el peritoneo.

"Me hice una revisión ginecológica rutinaria al ver el Deluxe de Terelu y me encontraron un quiste de gran tamaño", ha empezado diciendo la gallega a los espectadores. "Era de once centímetros, yo le decía el salchichón. Y desde el 27 de julio no me lo han podido extirpar hasta el pasado 20 de septiembre. Estoy muy bien y muy recuperada".

Carlota ha explicado que la intervención se llevó a cabo por laparoscopia, una cirugía menos invasiva, y que los resultado de la anatomía patológica han apuntado que el quiste era "benigno".

Visiblemente emocionada, la presentadora ha agradecido a sus compañeros por "guardar el secreto" y al equipo médico de la Fundación Jiménez Díaz: "A los que no lo sabíais no os lo conté porque no me apetecía mucho hablar del tema". Sin embargo, Carlota se ha roto al mencionar a Rocío, su ginecólogo y "ángel de la guarda".

"Quería lanzar el mensaje de la prevención. No podemos perder de vista que hay que hacerse las revisiones. Ya estoy bien y tranquila, con un poco de resaca pero quiero dar las gracias a todos mis amigos y a mi familia que me ha cuidado mucho", ha terminado. [VÍDEO].

