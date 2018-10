Monumental batalla entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos con Carlos Lozano presente: "Eres satanás y vas a arder en el infierno" Ecoteuve.es 11:25 - 2/10/2018 0 Comentarios

El trío se reúne en 'GH VIP' para solucionar sus eternos problemas personales

Si juntas en un mismo espacio a Miriam Saavedra, Mónica Hoyos y Carlos Lozano el resultado es bronca segura. GH VIP lo sabe y los reunió este lunes en la misma sala de Guadalix para que, en teoría, pudieran aclarar unas diferencias que jamás se solucionan por muchos platós que recorran.

Primero se encontró Miriam con Carlos. A pesar de que inicialmente ella se mostró fría, acabó abrazándose a su ex. Eso sí, le reprochó haber contado información de ella a Mónica.

Después, Carlos habló con Mónica, también su ex y madre de su hija. La tensión fue en aumento: "Basta de meterte en la vida de mi pareja". "Eres muy mentirosa, has dicho cosas de mi boca que yo no he dicho, qué cínica eres. Yo contigo solo hablo de mi hija. Eres mala, metes mierda".

Para acabar la noche, Miriam interrumpió la conversación de Carlos y Mónica y acabó de estallar la pelea. Con un interminable cruce de reproches y acusaciones, Mónica se llevó la peor parte después de llamar "sinvergüenzas" a los otros dos.

Miriam no se contuvo y explotó: "¡Eres el demonio en persona! ¡Diabla! ¡Satanás! ¡Vas a arder en el infierno!"

