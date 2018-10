Rosana sustituye este miércoles a Ana Torroja en la gala 2 de 'OT 2018' Ecoteuve.es 2/10/2018 - 10:47 0 Comentarios

Mimi visitará el plató convertida en Lola Índigo para interpretar 'Ya no quiero ná'

¿Alfonso o Sabela? Operación Triunfo 2018 vivirá este miércoles la primera expulsión de su edición. Ambos tendrán que defender en solitario una canción y convencer al público de que deben continuar en la Academia. Además, el talent show de La 1 presentado por Roberto Leal contará con las actuaciones de Lola Índigo y Tequila y en el jurado, dos novedades: la cantautora Rosana, que sustituye esta semana a Ana Torroja, y Julia Gómez Cora como cuarto miembro del jurado.

Los 16 concursantes abrirán la gala cantando 'Bonito es', de Los Sencillos. Los nominados de la semana, Alfonso y Sabela, han elegido los temas con los que intentarán permanecer en el programa: 'All of me', de John Legend; y 'Benditas feridas', de Rosa Cedrón.

Además, África y María interpretarán el tema 'Friends' de Marshmello; Famous y Damion, 'Déjala que baile', de Alejandro Sanz y Melendi; Dave y Noelia, 'Volando voy', de Camarón de la Isla; Julia y Carlos Right, 'Mi historia entre tus dedos' de Gianluca Grignani; Marilia y Joan Garrido, 'Another day of sun', de 'La, la, land'; Miki y Alba Reche, 'Alma mía', de Natalia Lafourcade; y Natalia y Marta, 'Tainted love', versión de Imelda May.

Lola Índigo y Tequila, artistas invitados

Mimi, concursante de OT 2017, regresa al programa como Lola Índigo, su alter ego, una girlband que se ha convertido en uno de los éxitos del verano con 'Ya no quiero ná'. Andaluza, empezó bailando flamenco y se hizo profesional en danzas urbanas. Vivió en China, Los Ángeles y Tailandia formándose con los coreógrafos de Jennifer López, Nicki Minaj o Beyoncé, y bailó junto a Chris Brown, Miguel Bosé o Fyahbwoy. Ya en España trabajó en un cabaret como vocalista y bailarina. Se ha convertido en una de las artistas más prometedoras de su generación.

Fundada en 1976 en Madrid por los argentinos Ariel Rot (guitarra) y Alejo Stivel (voz) y los españoles Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias, Tequila ha sido una de las bandas más populares en nuestro país desde su nacimiento hasta 1982, año de su disolución. Su carrera está repleta de éxitos como 'Quiero Besarte', 'Salta' o 'Dime que me quieres' que siguen siendo un hito del Rock and Roll en español. En 2008, Ariel Rot y Alejo Stivel volvieron a los escenarios con 'Vuelve Tequila!'. Desde entonces, la banda no había vuelto a girar. Ahora reaparecen para despedirse definitivamente. El grupo interpretará en directo un medley de sus temas clásicos.

Rosana y Julia Gómez Cora, novedades en el jurado

Dos novedades esta semana en el jurado de OT 2018. La primera, Rosana, que sustituirá este miércoles a Ana Torroja (ausente por agenda), y Julia Gómez Cora, cuarto miembro del jurado.

Con 9 álbumes publicados, Rosana es en una de las artistas españolas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Desde el lanzamiento de su primer disco en 1996 ('Lunas Rotas') hasta hoy, con su último trabajo 'En la memoria de la piel', suma más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo y numerosos premios, como el Ondas al Artista Revelación y Mejor Álbum, el Amigo como Mejor Solista Español Femenino, o el Disco de Platino Europeo.

Desde su aterrizaje en España en 1999, Julia Gómez Cora apostó por el desarrollo del género musical en nuestro país y la transformación de la Gran Vía de Madrid. Ha recibido premios y reconocimientos por ser la gran impulsora del fenómeno musical en España, como la Medalla de Honor de la Comunidad de Madrid. En estos años ha producido 'La Bella y la Bestia', 'El Fantasma de la Ópera', 'Chicago', 'Cabaret' y el 'Rey León', entre otros 18 grandes musicales.

