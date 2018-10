Así ha sido el esperado reencuentro de Chabelita e Isabel Pantoja: "¡Hola mami!" Ecoteuve.es 1/10/2018 - 19:29 0 Comentarios

'Sálvame' ha captado la bienvenida de la tonadillera a su hija en la estación del AVE en Sevilla

"Cuando mi hija salga de GH VIP, estará esperándola el coche de su madre en Telecinco". Aunque Isabel Pantoja no cumplió su palabra el pasado jueves tras la expulsión de Chabelita, este lunes sí ha acudido a su llegada a la estación del AVE en Sevilla para poner rumbo a Cantora.

Las cámaras de Sálvame han captado el momento más esperado y, más si cabe, después de que Isa Pantoja se desmoronara en plató al escuchar la llamada de su madre a Sálvame. "No lo merezco, me ha perjudicado", decía llorando. "Yo lo he tenido todo en la vida pero me ha faltado complicidad con mi madre".

Así, Chabelita deja su equipaje en el maletero y se reencontraba con su hijo, sentado en los asientos traseros. "¡Hola mami!", se escucha decir al pequeño. Mientras, se aprecia a Isabel Pantoja con una gran sonrisa, feliz por el momento.

Todo esto ha coincidido después de que Techi, su gran amiga en la casa, protagonizara un edredoning con Omar, su novio hasta el pasado jueves, cuando la dejó en directo ante toda España.

