El nuevo programa de Raquel Sánchez Silva en TVE se acuerda de 'El hormiguero' y 'El intermedio' Ecoteuve.es 1/10/2018 - 18:22 0 Comentarios

La cadena pública promociona 'Lo siguiente' con los tirantes de Wyoming y con las hormigas de Motos

TVE ya ha empezado a promocionar Lo siguiente, el nuevo programa que ocupará la franja de Hora punta - ahora se emite las entregas grabadas de Desafía tu mente - y que estará presentado por Raquel Sánchez Silva.

En el primer vídeo promocional, el formato se acuerda de sus dos competidores directos utilizando los famosos tirantes de Wyoming en El intermedio y las míticas hormigas de El hormiguero.

"Si me gusta pero no me veo", dice la presentadora mientras se estira los tirantes frente al espejo mientras que reacciona de la siguiente forma al ver a dos marionetas que emulan a Trancas y Barrancas: "Me encanta, pero... ¡esto no es!".

Lo siguiente, que se emitirá en directo desde Madrid y está producido por Secuoya contenidos, llegará a La 1 el próximo lunes 22, como ha informado Bluper.

Muy pronto en @La1_tve el nuevo programa presentado por @raqsanchezsilva Ya sabemos que no estarán ni los tirantes de Wyoming, ni las hormigas.???????????????????????? pic.twitter.com/EaMnch72eP — Unai Ruiz de Eguílaz (@Unaitx_) 1 de octubre de 2018

PUBLICIDAD