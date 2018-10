Cepeda amenaza con dejar Twitter tras ser increpado por un polémico pedido: "Demasiado odio gratuito" Ecoteuve.es 1/10/2018 - 18:03 0 Comentarios

El concursante de 'OT 2017' fue criticado por pagar 17 euros por dos bocadillos "veganos"

Los seguidores de Aitana y Cepeda tienen el corazón en un puño debido a los continuos rumores de ruptura. Ninguno de los dos ha confirmado nada, pero lo que sí es evidente que ambos viven un mal momento personal, como pudieron ver los espectadores de OT con ella.

Ahora, Cepeda ha perdido la paciencia en redes sociales y ha amenazado con dejar Twitter por las burlas que recibió a raíz de un mensaje que publicó al hacer un pedido de dos sándwiches "veganos" de atún y salmón por loq eu pagó 17 euros.

"Así va España, intentar comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aun me duele el puñal", dijo el cantante. En un día, la publicación obtuvo más de 1.000 comentarios, mucho de ellos mofándose de él. Tras la polémica, Cepeda tiró de humor para pedir perdón: "Pido perdón a todos los atunes y salmones del mundo por haber pensado que son legumbres".

Finalmente, este lunes, el cantante ha escrito otro mensaje afirmado que va a "dejar Twitter un tiempo". "Demasiado odio gratuito". Sin embargo, la cuenta de Cepeda sigue activa. "No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira".

Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal. pic.twitter.com/UsS1qK4x2j — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 30 de septiembre de 2018

Creo que voy a dejar twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira ???? — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 1 de octubre de 2018

