El regreso de la reina Letizia a TVE con tuteo incluido: "He venido cuando he podido" Ecoteuve.es 1/10/2018 - 13:17

La Reina acudió al partido que disputó la Selección femenina de baloncesto por el bronce del Mundial

La Reina Letizia acudió al partido que disputó la Selección femenina de baloncesto este domingo frente a Bélgica en el que conquistó el bronce en el Mundial de Tenerife y que emitió en directo Teledeporte.

Después de animar desde la grada al conjunto dirigido por Lucas Mondelo, Doña Letizia atendió al equipo de comentaristas de TVE formado por Nacho Calvo y a la exjugadora Marta Fernández.

"Han hecho un gran campeonato. Se ve que es un equipo muy serio, muy solvente. Tienen, desde luego, espíritu de campeonas y creo que es otra gran alegría más para el deporte femenino español", respondió a la pregunta de Calvo "qué le ha parecido el comportamiento de la selección española de baloncesto".

Fue entonces cuando Marta Fernández tuteó a la Reina: "Yo, encantada de que estés aquí con nosotras, nos has traído suerte". "Bueno, he venido cuando he podido, en la segunda mitad. Pero bueno, ha estado fantástico, gracias", concluyó Letizia diciendo adiós con la mano. [VÍDEO].

