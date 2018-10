Sabela (OT 2018) critica la clase de Los Javis, que sale hasta en el Telediario Ecoteuve.es 1/10/2018 - 12:54 0 Comentarios

Ambrossi y Calvo acudieron a la Academia para dar una 'clase magistral'

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, acudieron este sábado a la Academia de OT para dar una clase magistral que no estuvo exenta de polémica, tanto que tuvieron que difundir un comunicado después para frenar las críticas.

El regreso de Los Javis a OT, que fue noticia hasta en el Telediario de La 1, fue muy bien recibido por casi todos los concursantes de esta edición. Sabela, sin embargo, no quedó satisfecha y así se lo manifestó después a Alba Reche.



"Hay una cosa que me fastidia mucho que hace la gente, que es abrir y sacarlo todo. Pero, si sacas todo, luego tienes que saber arreglar y colocar eso", dijo la gallega a su compañera.

"La gente es muy de ¡expresa, abre...! Pero si tú dejas a una persona desnuda en el medio del Polo Norte, se congelará y se morirá. Si tú dejas a una persona a flor de piel y luego 'hasta luego, Mari Carmen, aquí no pasó nada'... eso no es muy real", dijo Sabela.

Alba también hizo referencia a la clase de Los Javis en estos términos: "¿No has visto que me ha estado a punto de dar un ataque de ansiedad con Los Javis? Todo el mundo hemos llorado. Necesitaba llorar, pero a mí me ha dado vergüenza hacerlo delante de todo el mundo. Luego no sé cómo mirar a la gente".

La visita de Los Javis a la Academia de OT logró una gran expectación este sábado. Su 'clase magistral', que se repetirá este sábado, fue noticia en el Telediario de Oriol Nolis.

