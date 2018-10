La calculada traición de Techi a Chabelita: "Ya veréis cuando me hagan un polígrafo en el 'Deluxe'" Ecoteuve.es 1/10/2018 - 11:30 0 Comentarios

La concursante sólo ha hecho caja en televisión gracias a Isa Pantoja

La entrada de Omar Montes ha puesto la casa de GH VIP patas arriba. El exnovio de Chabelita ha tardado apenas 24 horas en acostarse con la mejor amiga de ésta dentro del reality. Techi olvidó también las lágrimas que protagonizó al conocer la expulsión de la hija de la tonadillera y ahora mismo se encuentra en el punto de mira, acusada de hacerlo todo por mantenerse en la televisión.

El rechazo a la traición de Techi es unánime, dentro y fuera de la casa, donde ya todo el mundo habla de un plan de la concursante para hacer una 'gira' por los platós de Telecinco tras su salida de la casa. "Ya sé lo que mañana van a decir", decía la joven, muy "preocupada" de los titulares que iba a dar. "Yo no pienso en las cámaras", dijo Omar, que proponía siempre el dejarse llevar. "Yo ante todo respeto las cosas de las amigas", se autoconvencía ella antes de meterse en la cama con el cantante.

"Techi dice que es mi amiga y la veo con mi expareja de hace cinco minutos... y moriría al segundo. Es una cerdada. Sale a la calle a la que esté nominada", opinaba Suso, que ve ahora a Isa como una víctima. El catalán no dudó en poner a su compañera contra las cuerdas y le pidió que fuera sincera: "Es por interés, ¿no?", le preguntó antes de que ella misma se 'delatara' en su defensa. "No lo es y lo verás cuando me hagan un puto polígrafo", aseguró dando por hecho que pasará por el Deluxe para contarlo todo.

Y es que si hay algo cierto es que el trayecto televisivo de Techi está íntimamente ligado al de Isa Pantoja. Ahora, una vez más, podría hacer caja gracias a ella. Y es que Techi protagonizó varias portadas y entrevistas en Telecinco por su estrecha relación con la hija de la tonadillera. Ambas tienen un hijo con Alberto Isla (Techi se llegó a casar con él y con Isa estuvo prometido), Techi ha sido novia de su hermano Kiko Rivera y Chabelita de Fausto, el hermano de la primera. Omar Montes es el último nombre que se suma a la lista de los hombres que ambos 'comparten'.

