Chabelita, tras ver el 'edredoning' de Omar Montes y Techi en 'GH VIP': "Quizá está enamorada de mí" Ecoteuve.es 1/10/2018 - 10:38

La concursante se ha enrollado ya con tres exnovios de la hija de Isabel Pantoja

Isa Pantoja llegaba este domingo al plató de GH VIP con varios frentes abiertos. El último conflicto 'le caía encima' este fin de semana con los dos edredonings que protagonizaron Omar Montes (ex pareja de Chabelita) y Techi (ex cuñada de Chabelita y su gran apoyo dentro de la casa).

Chabelita tuvo la oportunidad de ver las imágenes durante la emisión presentada por Sandra Barneda y comentar sus impresiones ante la 'traición' de su amiga. "La parte que más me duele es la de ella. De verdad, yo a esa chica la he querido un montón en quince días", empezó diciendo.

"Tiene 33 años y sigue los pasos de una chica de 22 años. A lo mejor está enamorada de mí. No lo sé ya... me parece surrealista. Encima lleva mi ropa todo el rato", dijo indignada la hija de Isabel Pantoja. "No me fío de la gente que me dice que siga para adelante", contó en relación a los consejos que le había dado Techi dentro de la casa.

