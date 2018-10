Sofía Suescun rompe a llorar tras llamar "rastrera" a Belén Esteban en 'GH VIP' Ecoteuve.es 1/10/2018 - 10:20 0 Comentarios

La navarra no puede aguantar las lágrimas tras su bronca con la de San Blas e Isa Pantoja

Isa Pantoja fue la gran estrella del debate de GH VIP. La joven volvía a ponerse frente a las cámaras tres días después de escuchar (de forma sesgada) la famosa llamada de Isabel Pantoja a Sálvame en la que no dejaba en muy buen lugar a su hija.

Y en plena tertulia y discusión sobre los bolos que hacen los concursantes de los realities de Telecinco, Sofía Suescun reprochó a Belén Esteban un comentario provocando así una gran discusión entre ellas y entre la navarra y la hija de la tonadillera. "Yo no tengo la necesidad de hacer bolos", decía Isa mientras algunos de los colaboradores le reprochaban que ella en vez de hacerlos, prefería cobrar por ir a los platós a "rajar" de su madre.

"¡Perdona, ella ha rajado de su madre y tú de tu padre en una revista!", saltó Belén Esteban echando más fuego a la discusión. "No me puedes comparar porque su madre es una persona que ha dado todo por ella y mi padre no. No vayas por ahí. No seas tan rastrera porque no sabes la vida que he tenido yo con mi padre", decía Sofía muy afectada antes de romper a llorar.

Isa Pantoja no se achantaba y seguía atacando diciéndole que ella no había hablado nunca de ella y al revés sí. "Tú has ido siempre a por mí, en Supervivientes hablaste siempre de mí. Yo lo superé hace un año y no quiero saber nada de Alejandro ni de ti", afirmó la concursante.

