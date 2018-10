Audiencias septiembre 2018 | Telecinco gana el mes del Pantojazo con un 13,9% David Saiz 1/10/2018 - 9:56 0 Comentarios

La llamada de la tonadillera por la entrada de su hija a GH VIP dispara las audiencias

Antena 3 es segunda (12,3%) y La 1 (10,2) sigue tercera; La Sexta (6,5%) no da opción a Cuatro (5,3%)

Telecinco lidera septiembre con un 13,9%, dos puntos más que en agosto y 1,2 puntos por encima de la marca que consiguió hace un año. Antena 3 (12,3%) es segunda y La 1 (10,2%) sigue tercera.

El buen rendimiento de Telecinco en septiembre se debe al contenido generado por GH VIP e Isabel Pantoja, aunque en realidad es casi lo mismo. La entrada de Chabelita en Guadalix motivó las tres llamadas que la tonadillera hizo a la cadena y que, a su vez, a retroalimentado todos los programas de la casa, especialmente Sálvame y el Deluxe, así como el propio reality.



No obstante, GH VIP ha demostrado, con Pantoja o sin ella, que está más vivo que nunca y ha sido el principal fuerte de la cadena (ocupa tres noches a la semana y las tres con éxito). En la última semana del mes llegó a Telecinco la serie Vivir sin permiso, también con buena acogida, y Mi casa es la vuestra, que no consiguió ganar a Tu cara me suena. A todo esto hay que sumar el excelente rendimiento de The Good Doctor.



Antena 3 ocupa la segunda plaza en septiembre con un 12,3%, dos décimas más que en agosto y siete por encima de septiembre de 2017. La cadena de Atresmedia solo ha estrenado Presunto culpable y Tu cara me suena.

La 1 sigue tercera con un 10,2%, dos décimas más que el mes anterior pero seis menos que hace un año. Es la cadena que más cambios ha sufrido a raíz de la llegada de la nueva dirección. Además, es la que más estrenos ha acogido: Masterchef Celebrity, OT 2018, El Continental, Estoy vivo y Cuéntame.



