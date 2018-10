El 'cocinillas' Iván Massagué, expulsado de 'Masterchef Celebrity': "Estoy en shock" Ecoteuve.es 1/10/2018 - 9:50 0 Comentarios

El actor, amante de la cocina, no se esperaba abandonar tan pronto el programa

Las cocinas de Masterchef Celebrity se cobraron este domingo a su cuarta víctima. Iván Massagué fue expulsado del talent culinario de TVE después de protagonizar una gran involución desde que arrancara la edición hace cuatro semanas.

El actor fue el peor del reto de eliminación en el que debían hacer sus elaboraciones contando solo con alimentos enlatados. Massagué se vio superado por la situación e intentó hacer un plato que no supo resolver. "Iván, te has complicado mucho. Como te hemos dicho en varias ocasiones: menos es más. Este era un reto para demostrar los conocimientos aprendidos mezclando los ingredientes con cabeza y tú te has liado mucho", le dijo Pepe en su valoración.

"Los dos (Jaime y él) habéis estado bastante a la par, pero él, para mí, ha mejorado, y en cambio tú has empeorado, y eso para mi en MasterChef es muy malo", dijo por su parte Jordi Cruz dándole la 'puntilla' al concursante.

Iván Massagué se mostró muy afectado, puesto que se confesó un amante de la cocina. "Estoy en shock porque me gusta cocinar. Me da pena irme porque estaba aprendido cositas", dijo durante su entrevista con Eva González.

"Me he equivocado hoy. Estaba un poco perdido, no estaba al 100%. Tenía muchas cosas en marcha y me he perdido", dijo antes de dar las gracias a todos sus compañeros.

PUBLICIDAD