Nagore Robles rompe a llorar y recibe el consuelo de Toñi Moreno: "Estás buena" Ecoteuve.es 1/10/2018 - 9:24 0 Comentarios

La colaboradora explicó que tenía "el día sensible": "Hasta el guerrero más fuerte se cansa de luchar"

Nagore Robles visitó este domingo el plató de Viva la vida, el programa que presenta Toñi Moreno. "Tengo el día muy sensible", dijo la colaboradora, que se emocionó nada más comenzar la entrevista y ver un vídeo que repasaba su trayectoria profesional en televisión.

"Son muchos años y muchas emociones", dijo Robles en medio de un mar de lágrimas. Tanto era así que Toñi Moreno quiso animar a su compañera con un cariñoso abrazo.

La presentadora intentó poner algo de humor a la situación. "¿Te digo una cosa? Estás buena y todo", espetó Moreno mientras le daba el abrazo. "¿Te ha pasado hoy algo?", insistió la presentadora.

"No, no. Te lo contaré tomándonos algo, pero no es nada en concreto", añadió Nagore. "Se viven situaciones que no son fáciles y yo tampoco es que las mejore mucho porque tengo una careta de mujer fuerte, de una persona ataca. Y hasta el guerrero más fuerte se cansa de luchar", explicó la colaboradora.

Robles mostró en Viva la vida una faceta mucho más emotiva de la que muestra habitualmente en los programas donde participa. Además, habló sin complejos de su relación con Sandra Barneda, con quien colabora en GH VIP: El Debate.

"Estoy enamoradísima de Sandra", afirmó. "Nunca he tenido tantas ganas de ir a trabajar, ya fuera domingo, martes, miércoles... Al principio estábamos las dos atemorizadas".

También habló de su posible maternidad: "Se me caen las babas con los niños, pero de los demás. Es tal responsabilidad que hay que pensarlo mucho".

