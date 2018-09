Isa Pantoja, destrozada en redes por el lío entre Techi y Omar Montes Ecoteuve.es 30/09/2018 - 14:27 5 Comentarios

Ha subido una foto a Instagram con un pie de foto que deja ver sus sentimientos

Como ya se ha podido ver a través del 24 horas de Gran Hermano, Techi se ha liado con Omar el ex de su amiga Isa Pantoja. Pues bien, esto ha herido y mucho a la hija de la tonadillera que lo ha hecho saber a través de sus redes con un contundente mensaje a través de sus redes.

Chabelita ha utilizado concretamente su Instagram para compartir una imagen en la que aparece cabizbaja con un gesto melancólico.

Todo ello acompañado del siguiente texto que da pistas sobre lo mal que le ha sentado a Isa lo sucedido: "Qué pasa cuando terminamos esa relación? ¿Cómo hacemos para superar ese momento? ¿hay una receta mágica para superar el fin? Les tengo una mala noticia, si te protesta el corazón, no puedes preguntar en la farmacia "¿tienen pastillas para no soñar?".... no venden píldora alguna para evitar este tipo de dolor y mucho menos hay formula alguna para evitarlo. La mejor manera de matar a alguien en tu corazón es dejarlo morir lentamente en tu mente, sin nombrarlo, sin llamarle, sin escribirle, sin buscarle... Que muera poco a poco, en agonía lenta para que no reviva, si lo dejas morir abruptamente, revivirá a cada instante. Siéntelo, llóralo, súfrelo... pero no eternamente"

