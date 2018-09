Dulce destapa el tremendo feo que Isabel Pantoja le hizo a Chabelita cuando estaba embarazada Ecoteuve.es 30/09/2018 - 12:01 0 Comentarios

La niñera se ha sentado en 'Sábado Deluxe' y se ha sometido al polígrafo

Dulce sigue en pie de guerra con los Pantoja. La niñera de Chabelita ha decidido acudir a Sábado Deluxe y someterse al polígrafo de Conchita para demostrar que toda la información que ha soltado recientemente es cierta.

Además, Antonio Rosi ha conseguido sacarle información sobre "un susto" que tuvieron cuando Isa estaba embarazada.

"Esto es un episodio muy delicado que ya se tocó en su día", comenzó Dulce.

Después continuó explicando: "Yo la tuve que llevar de urgencias ese día y me dijiste: "¿y no te llevaste el coche?" yo tenía el coche estropeado y tuve que llevarla al final en mi coche porque no se me dejaba el coche de la casa".

Esto dejó atónitos a los presentes que quisieron saber por qué motivo había sucedido y quién estaba presente. "No he de decir quien estaba en la casa y qué me dijeron", contestó Dulce contundente dejando claro que "es muy doloroso" recordarlo.

La catalana finalizó dejando claro lo que pasó visiblemente enfadad para que se zanjase el tema: "La llevé en mi coche estropeado porque no consintieron que cogiera el de la casa", dijo.

"Isabel Pantoja miró para otro lado" cuando se enteró de lo que había pasado según los colaboradores. Algo que Dulce corroboró asintiendo con la cabeza.

