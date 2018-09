Los Javis responden a las críticas tras su visita a la Academia de 'Operación Triunfo' Ecoteuve.es 30/09/2018 - 11:12 0 Comentarios

"Sus emociones, su cuerpo y su voz son su instrumento y como tal tiene que aprender a utilizarlo. A identificarlo. A disfrutarlo".

Los Javis han vuelto a la Academia de Operación Triunfo para impartir una master class sobre como expresar sus sentimientos y emociones con libertad.

La sesión ha sido de lo más intensa, varios de los concursantes no han podido evitar romper a llorar algo que ha levantado las críticas de más de uno. Les han acusado de "abusar emocionalmente" de ellos y de provocarles ataques de ansiedad además de recordarles que "no son psicólogos".

A raíz del asunto ambos han decidido escribir una carta y compartirla a través de las Stories del Instagram de Ambrossi. Ahí explican que saben "que las emociones asusten, pero que no salgan no quiere decir que no estén ahí. Y, de verdad, no sabéis lo liberador y sanador que es sacar lo que tienes dentro".

También han defendido que conocer nuestras emociones es parte del trabajo de un actor: "Sus emociones, su cuerpo y su voz son su instrumento y como tal tiene que aprender a utilizarlo. A identificarlo. A disfrutarlo".

En cuanto a la llantina, ambos dijeron que los concursantes "han conectado con cómo están. La emoción no siempre es dolor ni siempre es llorar".

"Así se aprende. Es un proceso apasionante de autodescubrimiento. Es interpretar de la única manera que conocemos: de verdad", continúa.

Los Javis finalizan diciendo: "Preguntadle a las personas que queréis cómo están. es muy sencillo. O bailad una canción que os guste. Es increíble la de cosas que la gente os quiere contar y todo lo que podéis descubrir. No os guardéis las emociones para vosotros. Compartidlas".

