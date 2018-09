La emocionante visita de los Javis a la Academia de Operación Triunfo Ecoteuve.es 29/09/2018 - 16:10 0 Comentarios

Ambos han asistido a dar una clase magistral a los nuevos concursantes

La pasada edición de Operación Triunfo fue muy especial para alumnos y profesores. Todos ellos crearon un vínculo emocional muy fuerte, tanto que ha quedado reflejado en las visitas que alguno de ellos han hecho a la Academia.

Los Javis han sido los últimos en visitar a los nuevos integrantes del programa. Ambos, han reconocido que les ha sido difícil preparar la clase porque iban a dar porque no conocían a los chicos aunque han tardado muy poco en conectar con ellos.

"El año pasado me di cuenta de lo importante que es hablar de cómo nos sentimos", comenzó Amborssi. Se trataba de un ejercicio para expresar sus sentimientos. "Siento como que me estoy perdonando un poco, estoy empezando a sentir un poco de paz conmigo misma", se sinceró Alba Reche. "No me comprendo todavía", confesaba una Marta Sango que no podía reprimir las lágrimas.

Youtube Video

PUBLICIDAD