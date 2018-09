Omar Montes se olvida de Chabelita y ¡se lía con Techi! Ecoteuve.es 29/09/2018 - 13:22 0 Comentarios

Después de haber estado con Kiko Rivera y Alberto Isla, hermano y ex de Isa

Omar ha entrado a la casa de Gran Hermano VIP para darlo todo. El concursante ha olvidado "la vida martir" que le ha dado la hija de la tonadillera y le ha hecho un hueco en la cama a otra persona.

El cantante ha hecho exactamente lo mismo pero ¡con Techi!, si la ex de Kiko Rivera y de Alberto Isla que son el hermano y exmarido de Chabellita respectivamente. Pero bueno, lo importante es que lo ha hecho por todo lo alto con un mantoning que seguro que ha dejado atónita a la hija de la tonadillera.

La cosa ha surgido de lo más natural. Techi le contó a Omar que pensaba que su novio la había dejado por haber tonteado con Tony. "Yo por lo que he visto también te hubiera dejado. Es lo que le decía a Isa: no la hagas y no la temas", le dijo el cantante.

Pero lejos de enfadarse con la contestación comenzaron a hacerse caricias. Después de estar un rato acaramenlados en el jardín ambos se fueron a la habitación y se metieron debajo de las mantas. "Esto no puede ser real, ¿creéis que están follando?", dijo Asraf mientras sucedía.

La cosa no ha tardado en trascender en la casa. Suso fue el único en ser sincero cara a cara con la pareja: "Yo soy Isa y no vuelvo a tener amigas como tú en mi puta vida. Es una cerdada. Te has liado con Omar para irte de platós al salir, falsa", le dijo a Techi mientras ella simplemente asentía con la cabeza mientras Aurah trataba de calmarle.

PUBLICIDAD