Rodrigo ('OT 2018'): "No he sido capaz de ver el programa, no me siento preparado"

ECOTEUVE.ES entrevista al concursante que se quedó a un paso de entrar en la Academia de TVE

"Descuidé un poco la interpretación de mi canción, pero no me pareció motivo para quedarme fuera", afirma

"Noemí Galera no habló, ni ha hablado conmigo tras lo que ocurrió en la Gala 0", declara

Vivir la experiencia que supone ser concursante de Operación Triunfo es algo inexplicable. Lo es incluso para los 16 artistas que logran entrar en el talent musical de TVE. Sin embargo, hay todavía algo más difícil de entender: lo que se siente al quedar expulsado en la Gala 0 y quedarte a las puertas de la Academia del concurso. Más aun, cuando has demostrado tener un gran potencial que explotar dentro de la escuela del programa.

Es aquí cuando se entienden las razones por las que Rodrigo, uno de los aspirantes que se quedó a un paso de entrar en OT 2018, decidió 'desaparecer' durante unos días tras la primera entrega de la edición. "Al principio fue un choque muy fuerte y, en ese momento, lo que me apetecía era estar con mi familia. Necesitaba unos días para estar con los míos y relajarme", asegura el andaluz, que se ha mostrado en desacuerdo con una de las valoraciones que le dio el jurado.

"Me dijeron que la interpretación había fallado. [...] Quizá la descuidé un poco, pero no me pareció un motivo suficiente como para quedarme fuera", dice sincero Rodrigo, que desvela que Noemí Galera no ha hablado todavía con el tras lo ocurrido en la Gala 0. "Llegué a pensar que ella me salvaría, pero creo que cualquiera de los cuatro que estábamos allí lo pensó", admite.

Rodrigo confiesa además que no ha podido ver el Canal 24 Horas, ni la primera gala del programa: "No he sido capaz, no me siento preparado", reconoce Rodrigo, que 10 días después ve las cosas desde otra perspectiva. "OT me ha dado el impulso perfecto para seguir adelante", dice concluyendo que "los artistas se hacen a base de caerse y levantarse". Él ya lo ha hecho y está dispuesto a luchar para triunfar sobre el escenario, el gran sitio de su recreo.

¿Cómo estás?

Ahora mismo, después de haber pasado tiempo y asimilar todo lo que ha sucedido, me encuentro mucho mejor. Con sabor agridulce al quedarme a las puertas de entrar en la Academia, pero ahora me siento mucho mejor.

No diste entrevistas tras la Gala 0. ¿Qué pasó?

Los primeros días fueron un choque muy fuerte y en ese momento lo que me apetecía era estar con mi familia. Necesitaba unos días para estar con los míos y relajarme. Quería descansar después de los castings que habían sido tan duros y esa semana de ensayos antes de la primera gala.

¿Qué se te pasaba por la cabeza esos días?

En un principio no estaba enfadado. Mi sentimiento era de tristeza. Solo sentía tristeza por los compañeros que había conocido, que son maravillosos. Y también por no poder vivir el concurso como me hubiera gustado y poder aprender dentro de la Academia.

Días después, reapareciste en tus redes asegurando que había una valoración del jurado con la que no estabas de acuerdo. ¿Cual de ellas era?

Me dijeron que la canción iba por un lado y yo por otro. Y que quizá la interpretación había fallado. Entonces, yo considero que las canciones están para cantarlas, y que cando te subes al escenario de OT, y ves que todo el mundo te aplaude, lo que te sale es sonreír. Fue un acto involuntario. Estás tan feliz que la sonrisa te sale sola. Pues quizá descuidé un poco la interpretación, pero no me pareció un motivo suficiente como para quedarme fuera.

Eso te lo dijo Manuel Martos. ¿Tuviste la oportunidad de hablarlo con él después de la gala?

Él se acercó muy amablemente cuando terminó la gala para darme un mensaje de ánimo. Así que me quedo con eso.

Muchos pensaron que la elección de la canción pudo no ser la más acertada. ¿Estás de acuerdo?

Yo creo que no. Es una canción que me gusta mucho, que ha sido histórica en el pop español. Yo la he cantado siempre y la sigo cantando. Me parece una elección buena.

Y con la voz tan potente que tienes, ¿por qué no elegiste una canción que te permitiera lucirte más?

Pues no sé... Yo elegí ese tema porque lo veía un tema muy bonito, que me transmitía muchísimo y con el que poder conectar rápidamente. Fue lo que me ocurrió. He vuelto a ver la actuación varias veces y me sigo emocionando. Después ya en la Academia puedes hacer muchísimas cosas y cantar otros temas. A mí me parecía bueno para la Gala 0, pero tenía mejores en mente para luego. No me arrepiento.

Si no hubiera sido esa canción, ¿cuál hubieras elegido?

Me hubiera gustado cantar también una de Fredi Leis, la del casting final o Estrellas fugaces.

¿Has hablado con Noemí Galera tras la gala?

No, no he tenido contacto con ella.

¿Y con alguno de los profesores?

Por las redes sociales estamos conectados y hemos compartido algún 'like', pero el apoyo más fuerte que he tenido ha sido el de mis seguidores de Instagram. Ese y el de la gente de mi pueblo, San Juan del Puerto, que se ha volcado conmigo.

Eras uno de los chicos con mejor potencial de voz. ¿Por qué crees que Noemí Galera, que te conocía del casting, no te salvó?

Sinceramente no lo sé. Yo también llegué a pensar que me salvaría, pero creo que cualquiera de los cuatro que estábamos allí lo pensó. Era lo único a lo que nos podíamos agarrar en ese momento. Yo no sé qué criterios se toman para salvar a unos u a otros, porque también nos conocían poco. Yo no sé si han podido ver mi potencial. Me considero un artista súper versátil, aunque reconozco que tengo una voz 'de musicales'. Pero he cantado otras que no son de musical y creo que podía haber aprendido muchísimas cosas allí. Eso es lo que más rabia me da.

Confiabas mucho en entrar en el programa, ¿no?

Cuando estás en ese punto, y todo va tan bien, y tienes tanta ilusión, todo el mundo se ve dentro. Cuando estás en el escenario de OT, independientemente de que lo puedas hacer mejor o peor, todo el mundo se ve dentro.

¿Crees que con algunos de tus compañeros se tuvo más en cuenta criterios televisivos que musicales?

Yo pienso que sí, pero al final la televisión de alguna manera es así y contaba con ello. Ellos nos lo decían en los castings: No hay que tener solo una voz bonita. Hay que tener una serie de factores y reunir una serie de cosas para seguir pasando los castings. No os desaniméis si os decimos que no, porque no quiere decir que no hay talento. Buscaban algo especial que ninguno sabemos qué es. Yo pensaba que lo tenía para OT, pero quizá no lo han visto.

Hay muchos fans de OT que creen que deberías estar dentro y han comenzado la campaña #RepescaRodrigo. ¿Cómo recibes estos comentarios?

Es un consuelo tremendo. Si la actuación hubiera salido mal, yo lo admito y ya está. Fue una actuación buena, ni de las mejores, ni de las peores. Por eso el apoyo ha sido muy importante, porque de alguna manera siento que han empatizado conmigo. Yo sé que repesca no va a haber, pero estoy súper agradecido.

Es prácticamente imposible que ocurra, pero si te propusieran ahora ser repescado, ¿lo aceptarías?

No lo sé. Tendría que pensármelo. Yo creo que si el jurado y la Academia decidió no salvarme en la Gala 0, no tendría sentido entrar ahora porque el público lo quisiera. El público es el que manda, está claro, pero no sé... Dependería de quien tomara la decisión de esa supuesta repesca.

Tus compañeros no dejan de nombrarte en la Academia. ¿Cual es ese famoso anuncio del colchón?

(Ríe). Eso surgió entre los ensayos que hicimos. Yo soy muy presentador y muy showman y hacía la promoción de 'El colchón de Operación Triunfo', con su teléfono 905 y todo. Eso fue una parodia que yo hacía y que les hizo mucha gracia. Y luego hay otra cosa que yo hago con las manos que veo que la están haciendo siempre.

¿Has sido capaz de ver el programa? La primera gala o el Canal 24 Horas...

No. No he puesto en ningún momento el 24 horas ni vi la gala 1. Mi madre me ha puesto solo los vídeos en los que salen nombrándome. No lo he hecho porque no me siento preparado para verlo. Creo que tiene que pasar un tiempo...

¿Con quién de los concursantes te llevabas mejor?

Con Miki, Natalia y Alba. Son muchos, pero los que más con ellos. Con Miki hice muy buenas migas y sé que es una persona que voy a tener para siempre. Es un chico muy sano y muy bueno.

¿A quién ves como ganador o ganadora?

A Natalia.

¿Y en Eurovisión?

También a Natalia. Entre Natalia, Alba o Noelia.

¿Con quién te hubiera gustado cantar y qué canción?

Me hubiera gustado cantar con Miki, pero no sé que canción. Y también con Julia, que tiene una voz muy bonita, muy pop español. Tiene estilo que yo pienso que nos hubiéramos entendido muy bien.

Los fans de OT ya han relacionado a Alba con Natalia y a Julia con Carlos. Tú que los conoces, ¿crees que hay motivos para creer que volverá a surgir el amor en la Academia?

(Ríe). Yo no he visto nada. Yo creo que si ha nacido algo, ha ocurrido allí dentro y sólo lo tienen que saber ellos. Yo nunca vi nada antes de entrar. En cualquier caso, creo que todos van a conseguir la misma magia que se consiguió el año pasado porque son personas auténticas. Van a dar mucho de sí, tanto personalmente como profesionalmente.

Hemos visto cómo algunos concursantes de OT 2017, como Thalía o Ricky, te han apoyado públicamente en las redes. ¿Has podido hablar con alguno más?

Thalía es maravillosa. Me ha comentado en alguna foto y nos hemos cruzado mensajes de agradecimiento. Me han dicho que ellos lo han vivido y que si necesitaba cualquier cosa, ellos estaban ahí.

Ahora, a toro pasado, ¿con qué sensaciones te quedas?

OT me ha dado el impulso perfecto para seguir adelante. Después de pasar un casting de miles y miles de personas, algo bueno puedo tener. La realidad de la música y de la industria empieza cuando termina tu experiencia en OT. Me tomo todo como algo positivo. Ahora es cuando empieza la verdadera lucha. OT es una ayuda para formarte y darte a conocer, pero la verdadera carrera empieza después y depende de lo que uno trabaje y se esfuerce.

¿Te presentarías a otro talent?

Pues no lo sé. Tiene que pasar tiempo. Esto es una cuestión de tiempo y que los artistas se hacen a base de caerse y levantarse. Esa es la única filosofía que te va a hacer avanzar.

