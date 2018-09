Eva Marcela, la cara de la Liga en beIN: "A mí nadie me ha regalado nada, me he sacrificado mucho" Marco Almodóvar 11:53 - 30/09/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora del programa deportivo XTRA

"Cristiano y Messi son los mejores que he visto, Griezmann también es un grande", dice

"No soy ningún invento ni ninguna novedad de esta industria". Aunque para muchos sea una desconocida, Eva Marcela es toda una veterana en el periodismo deportivo: le avalan 15 años de trayectoria en los que salió de su México natal para trabajar en EE.UU., Alemania y España. Ahora, es la nueva cara de la Liga en beIN tras la marcha de Lucía Villalón.

También es conocida por los oyentes de Tiempo de juego. Eva Marcela entraba en el programa deportivo de COPE desde Miami. Sus último trabajo en España fue Los lunes al gol.

¿Cuál es tu relación con la Liga?

Comenzó en 2014 presentando la Gala de la Liga en Valencia con Dani Martínez, que resultó ser todo un éxito. Después, en Miami, presenté la Liga Promises, el torneo de jóvenes promesas y, además, estuvo al frente del evento del clásico con David Villa.

Háblame de tus inicios como periodista.

Empecé dando las noticias en los informativos matinales en una televisión del norte de México. Yo crecía con el fútbol porque en la casa de mi abuela siempre se vio. Era una mujer que sabía de todo, desde la liga española hasta el fútbol americano.

¿Cuántos idiomas tienes?

Hablo castellano, inglés, un poquito de alemán y estoy perfeccionando italiano.

¿Cómo te defines?

Soy una persona muy determinada, muy valiente. Desde muy pequeña sabía a lo que quería dedicarme y siempre supe que lo mío era comunicar y contar historias. A mí nadie me ha regalado nada. Siempre he ido por el camino largo porque entiendo que las cosas se van sembrando poco a poco y, como todos en esta profesión he sufrido mis momentos altos y bajos, obstáculos, he vivido sola. Me fui desde muy joven de casa para trabajar. Me he sacrificado mucho.

Aunque cada vez menos, el mundo del fútbol sigue siendo machista. ¿Qué opinión tienes?

Sí. Se tiende a pensar que una mujer tendría que expresarse como si fuera un hombre para ser tomada en serio. Para ejercer cualquier profesión no tienes que renunciar a ser tú mismo en todos los sentidos. En mi caso, he sido fiel a mi estilo, desde a mi estilo para presentar hasta a mi acento.

¿Cómo se ve en el extranjero la Liga?

Los españoles se tienen que sentir muy orgullosos porque es un referente del deporte rey mundial. Es la mejor liga del mundo, con los clubes con más prestigio, historia y poder como el Madrid y el Barça. En EE.UU., no importa si estás en Nueva York, San Francisco o Chicago, siempre ves camisetas de algún jugador de la Liga.

¿Qué opinas sobre la decisión de que el Girona-Barça se pueda jugar en Miami?

Si se lleva a cabo, la liga va a hacer todo lo posible para no afectar a los aficionados y que sea algo que no reste, sino que sume.

¿Cómo estás viendo el inicio de la temporada doméstica?

No me lo esperaba así. Tenía expectativas de algunos equipos que, en las primeras jornadas, no se les ha visto muy sólidos: el Atlético de Madrid, el Valencia, el Betis. Por otra parte, el Sevilla de Machín promete y curioso es el caso del Celta con Antonio Mohammed, un viejdo conocido de México. El Espanyol de Rubí también ha dejado buenas sensaciones y el descaro del Huesca me ha encantando.

Griezmann dijo hace unos días que se ve "comiendo en la mesa de Cristiano y Messi". ¿Qué te parecen estas declaraciones?

Yo no me atrevo a juzgar a ningún futbolista porque llegar a primer división es un logro increíble y que supone haber sacrificado muchas cosas. Griezmann hizo una buena temporada, ganó el Mundial y es la figura del Atlético de Madrid. No sé por dónde iba su comentario, pero es verdad que Es también un grande y es bueno que se lo crea, pero para mí Cristiano y Messi son los mejores que he visto.

Modric ganó The Best. ¿A quién le darías el Balón de Oro?

No me caso con ninguno. El Balón de Oro ha sufrido muchos cambios.

Una última, ¿de qué equipo eres?

De Tigres de Monterrey (risas).

