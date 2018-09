Bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'OT' por criticar 'Camina': "Los concursantes de 2017 lo petaron" Ecoteuve.es 16:59 - 28/09/2018 0 Comentarios

La directora de la Academia pide respeto para sus predecesores

La nueva generación de OT está inmersa en el proceso de composición de su propio himno. Precisamente, en la reunión en la que los 16 concursantes comenzaron a dar forma a la canción, Noelia, la favorita de la semana, realizó un desafortunado comentario que ha tenido consecuencias.

"Que me chupen un huevo, tío, a mí me importa tres pitos la canción del año pasado, yo ya no me acuerdo ni de su letra", afirmó la concursante.

A raíz de sus palabras, Noemí Galera ha congregado a todos los alumnos en el salón para pedirles que tengan más cuidado con sus palabras: "Os pido respeto a los artistas que vienen, a los que vendrán y a los de la edición anterior". "Si vosotros estáis aquí es porque los artistas de la edición anterior lo petaron", prosiguió la Directora de la Academia.

Tras escuchar estas palabras, Noelia se ha dado por aludida y no ha dudado en intentar explicar lo que quiso decir: "No lo dije en plan mal". Sin embargo, Galera cortó rápidamente su argumento y advirtió: "Las cosas tú las dices de una manera y cada uno las interpreta de otra".

