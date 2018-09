El marido de Verdeliss carga contra Jorge Javier por burlarse de ella: "Está muy ocupado mirando a Darek" Ecoteuve.es 18:04 - 28/09/2018 2 Comentarios

El presentador hizo una broma sobre la concursante que no sentó nada bien a su pareja

Desde que comenzó GH VIP 6, Verdeliss ha sido una de las concursantes que más han pasado desapercibidas en la casa de Guadalix. Esta situación ha provocado que Jorge Javier hiciera en la gala de este jueves una broma sobre la youtuber que no ha sentado nada bien a Aritz, su marido.

"No os lo vais a creer, pero he visto a Verdeliss dentro de la casa", dijo el presentador entre risas. Su pareja no tardó en compartir un vídeo respondiéndole en el que ha recibió el apoyo de todos los seguidores de la youtuber.

"Hombre, Jorge Javier se ha acordado de Estefi para hacer un chiste sobre ella. Supongo que en las otras galas está muy ocupado mirando los pectorales de Darek", comenzaba recriminándole Aritz.

"A lo mejor podría mirar el primer vídeo en el que Estefi estaba cuidando de Aramís... Vaya, eso no da morbo, ¿no?", prosiguió.

El vídeo ha generado algunas críticas, así que tuvo que publicar otro posterior aclarando lo que quería decir. "A mí Darek me encanta. Me parece una escultura viviente. Pero en el programa solo interesa su cuerpo", zanjó.

