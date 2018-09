Las lágrimas de Javier Calvo con 'OT 2018': "Fue muy doloroso decir que no" Ecoteuve.es 18:36 - 28/09/2018

Este domingos, Los Javis vuelven a la academia para impartir una clase magistral

La pasada edición de Operación Triunfo ha marcado un antes y un después en el programa. Fiel reflejo de ello, han sido los Javis que, en una entrevista para El Mundo, se han sincerado sobre lo que ha supuesto para ellos dejar de ser profesores en la Academia.

Y es que, ambos han confesado que mantienen el vínculo con los concursantes y que intentan mantener "el contacto con todos". Además, han comentado lo mucho que les ha afectado dejar de impartir clases en la Academia.

"A mí me cuesta muchísimo verlo. Me cuesta. Real", confesaba Ambrossi. Calvo tampoco se queda atrás ya que tal y como ha admitido: "Yo he llorado, sí". Aunque su pareja ha querido sacar el lado positivo de la cuestión: "Claro. Fue muy triste y muy doloroso decir que no. Pero también las carreras artísticas se construyen diciendo a veces que no, ¿no?".

También han hablado de Paquita Salas, la serie que han creado juntos y que todavía continúa siendo un éxito. En concreto, han desvelado que aunque se encuentren "en una fase muy primitiva" creen que Terelu continuará con sus cameos en la ficción.

