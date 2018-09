Omar Montes y Asraf, a punto de llegar a las manos por Chabelita en 'GH VIP': "¡Vas a ir al puto infierno!" Ecoteuve.es 10:20 - 28/09/2018 2 Comentarios

La guerra ha estallado entre ambos que han tenido un encontronazo en el confesionario

La expulsión de Isa Pantoja de Gran Hermano VIP ha dejo la casa en plena convulsión. Omar Montes ha llegado a Guadalix convertido en nuevo concursante y el primero en recibirle ha sido, como no podía ser de otra forma, Asraf. Ambos protagonizaron una fuerte discusión que estuvo a punto de irse de madre.

Omar ya se lo anticipaba a Jorge en el momento en el que entraba en el confesionario: "Le voy a hacer pasar la vida mártir", dijo provocando la sorpresa del presentador. El cantante no dudó en comenzar la guerra desde el primer momento en el que Asraf puso un pie en el confesionario: "Me manchas las zapatillas encima de que me jodes la novia", le increpó.

Esta afirmación dejó a cuadros al Míster, que le preguntó el por qué de esa afirmación. El ya ex de Chabelita, muy enfadado, le dijo que no le había hecho ninguna gracia que estuviese "todo el día encima de ella".

Asraf quiso lavarse las manos y dejó toda la responsabilidad a Isa: "Habla con ella lo que tengas que hablar, ella es tu novia yo no soy tu novio", le dijo. Omar se calentaba cada vez más: "Estás muy subidito y un día te van a bajar los humos. Tienes mucha chulería, tienes que ser mas humilde", le espetaba recordándole que los acercamientos con la hija de la tonadillera habían sido una falta de respeto, ya que era consciente de que Isa tenía pareja fuera.

"Yo que sé si tiene novio o no, porque ella dice que no", le contestó haciendo enfadar aun más a su acompañante. "Ella dice que sí y ha estado todo el día Omar que te quiero Omar", le contestó. "Pues a mí no me decía lo mismo", remarcó Asraf mientras la conversación iba subiendo cada vez más de tono.

"Vas a ir al puto infierno de cabeza hermano, ponerte en medio de una pareja... Yo la quería de verdad, para ti es un juego", repetía Montes mientras Asraf se ponía de pie haciendo saltar todas las alarmas. El primero no se achantó y siguió echando más leña al fuego: "Pero si eres un ridículo", le dijo. "A mí no me amenaces, esto fuera no pasa", contestó Asraf encarándose con el cantante.

La situación empezó a ponerse seria y el ex de Chabelita también se levantó y se puso frente con frente con el modelo mientras le preguntaba: "¿Me vas a pegar o qué?". Finalmente, tanto Jorge Javier como el Súper se vieron obligados a intervenir para que ambos se calmasen y la cosa no fuera a más.

