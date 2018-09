Isa Pantoja, hundida al escuchar la llamada de su madre a 'Sálvame': "No me lo merezco; me ha perjudicado" Ecoteuve.es 28/09/2018 - 1:34 0 Comentarios

"Ahora entiendo por qué me han echado de GH VIP; no me ha beneficiado"

"Voy a dar a mi hijo de cuatro años todo el cariño que a mí me ha faltado"

Isa Pantoja no podía dar crédito cuando GH VIP reprodujo la famosa llamada que su madre hizo hace dos semanas a Sálvame. "No me merecía esto", exclamó entre lágrimas la joven, expulsada de Guadalix de la Sierra. "Ahora entiendo por qué me han echado de GH. No me ha beneficiado".

"Me siento mal de que me hagan esto públicamente", dijo Isa, destrozada en un plató al que solo había acudido Dulce para recibir a "su niña".

Isa apenas podía hablar, pero no tuvo reparo en criticar la decisión de su madre de hacer esas declaraciones estando ella en GH VIP. "No era el momento para hacerme eso públicamente sabiendo que yo estoy en un programa". "Era mi concurso y no me merecía esto", añadió.

"Yo lo he tenido todo en la vida pero me ha faltado complicidad con mi madre", reconoció Chabelita, que pronunció, a continuación, una frase lapidaria: "Tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el cariño que a mí me ha faltado".

La noche había comenzado realmente mal para Isa Pantoja. Primero con su expulsión y, después, con la llegada a Guadalix de Omar Montes, su ya exnovio. El cantante es el nuevo concursante oficial del reality, tal y como adelantó en exclusiva ECOTEUVE.ES.

