Omar Montes entra como concursante de 'GH VIP' y rompe con Isa Pantoja: "Me has dejado en ridículo"

Como adelanto ECOTEUVE en exclusiva, el ya ex de Chabelita es el nuevo participante

ECOTEUVE.ES lo adelantó el lunes en exclusiva y este jueves lo confirmó GH VIP: Omar Montes, último novio de Isa Pantoja, es el nuevo concursante oficial del reality en sustitución de Oriana Marzoli, que abandonó hace días por voluntad propia.

La entrada de Omar coincidió con la expulsión de Isa, que fue eliminada por el público en un cara a cara que perdió contra Miriam Saavedra.

El encuentro entre Omar e Isa generó una monumental bronca entre la pareja. Él le reprochó el comportamiento que había tenido dentro de la casa con su acercamiento a Asraf. "Me debes un respeto", dijo. Luego rompió con ella: "Esto está finiquitado".

"No puedo quedar como un ridículo delante de toda España. Antes que tú está mi orgullo", prosiguió Omar, muy molesto con las imágenes que su novia había protagonizado en la cama de Guadalix. "No has hecho las cosas bien. Me has hecho daño", añadió.

Omar, además, descartó la posibilidad de retomar su relación. "Para estar conmigo otra vez tienes que volver a nacer 20 veces". "Y a Asraf le voy a dar la vida mártir" dentro de la casa.

Isa Pantoja, por su parte, consideró que Omar llegaba al programa para "colgarte de mí", como "todo el mundo me decía". "Lo que más rabia me da es tener que dar la razón a los demás".

