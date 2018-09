Isa Pantoja, expulsada de 'GH VIP 6' por "culpa" de su madre, según Dulce Ecoteuve.es 27/09/2018 - 23:23 0 Comentarios

La niñera de la concursante hace responsable a la tonadillera: "Le ha perjudicado"

La audiencia decidió: Isa Pantoja es la primera expulsada de GH VIP 6. La hija de la famosa cantante perdió el cara a cara contra Miriam Saavedra, la otra nominada de la semana.

"Este es el único sitio donde me he sentido una más porque todos tenemos las mismas posibilidades", dijo la joven tras conocer el resultado de la votación.

Ella sale de Guadalix pero entra Omar Montes, su último novio, que se convierte en concursante de pleno derecho tal y como adelantó ECOTEUVE.ES el lunes en EXCLUSIVA.

Dule, la 'niñera' de Isa, apuntó a Isabel Pantoja madre, a quien considera culpable de la expulsión de la concursante.

"Me he quedado hecha polvo pero esto me lo esperaba por todo lo que ha ocurrido. Su madre se ha equivocado y ha conseguido el efecto contrario", dijo en plató.

"Ha aprovechado el momento para atacar sin piedad contra mí y congraciarse con todo el mundo. Y eso no ha beneficiado a su hija. Le ha perjudicado y está fuera por ella", manifestó.

