El calentón entre Suso y Aurah Ruiz en 'GH VIP': "Me podría enamorar de ti" Ecoteuve.es 19:23 - 27/09/2018

La pareja pasó de una tremenda discusión por los celos de él a desatar su pasión bajo la cama

La relación entre Suso y Aurah Ruiz parece una montaña rusa. Tan pronto pasan de besarse apasionadamente y se animan a pedir una hora sin cámaras a lanzarse 'pullas' el uno contra el otro.

La pareja vivió su momento más tenso este miércoles durante la fiesta 'de la Luna llena' que la organización de GH les preparó para que disfrutaran de la noche y dieran rienda suelta a sus pasiones.

Suso comenzó la fiesta con una inesperada confesión a Asraf: él y Aurah no están hechos "el uno para el otro". Sin embargo, a medida que iba avanzando la noche, el extronista parecía cambiar su discurso, o al menos no pudo reprimir un repentino ataque de celos.

"No me gustas que estés así moviendo el culo y las tetas con otros chicos", le dijo el exsuperviviente a Aurah en un comentario de lo más machista. "Con Tony te has subido la falda y le has dicho cómeme lobo", seguía recriminándole a su compañera.

Pesa a las acusaciones de Suso, el enfado les duró poco. Ambos decidieron ponerse románticos y dejaron sus diferencias a un lado: "Es el primer reality en el que he tenido que tragar saliva y se me ha hecho un charco", confesaba el joven. "Si sigo para adelante, me podría enamorar aquí dentro", aseguró.

Finalmente, la pareja terminó entre apasionados besos y muy juntos bajo el edredón para calmar su 'calentón'. Tanto entusiasmo y deseo terminó despertando a algunos de sus compañero que no daban crédito a lo que estaban viendo.

