El chasco de Cepeda en su infancia: "Me echaron del equipo de futbito a los ocho años" 27/09/2018 - 17:26

El concursante de 'OT 2017' ha sido entrevistado por Pacojó en 'Ser Deportivos'

Además de su talento en la música, Luis Cepeda tiene otro: el baloncesto. El concursante de OT 2017 ha visitado este jueves Ser deportivos, donde ha sido entrevistado por Pacojó Delgado y Antoni Daimiel.

El gallego, que pronto empezará con su gira Principios, ha desvelado el origen de su pasión por el basket: "Fue principalmente porque me echaron del equipo de futbito entonces tenía que dedicarme a otra cosa porque manda... narices que me echen de un equipo a los 8 años, que destroza ilusiones el entrenador aquel".

Cepeda, que ha reconocido que sus ídolos eran los históricos de la NBA Allen Iverson y Kvein Garnett, ha recibido el saludo de Ricky Rubio con el que dice que coincidió en un campamento de verano cuando era niño. El base español le ha retado a un "uno contra uno".

Para ese duelo, Luis formaría el siguiente quinteto, formado por sus compañeros de la academia: "El base, Raoul porque es bajito; yo de escolta para ayudarle, Roi y Ricky de pivots y... bueno, los 16 y vamos rotando".

Respecto a los otros deportes, Cepeda pasa. "Hay mucha afición por el fútbol... el otro día estuve en el Wanda viendo el Atleti pero porque le gustaba a un amigo y como le consigo el VIP pues le llevé", ha dicho.

Por último, ha desvelado que en su casa no se consume televisión. "De pequeño no tenía prohibido ver la televisión, podía bajar a verla al bar a verla pero tele no tenía. En mi casa sigue sin haber televisión, mis padres veían OT por internet, son familia de radio y periódico.

