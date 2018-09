'OT 2018' junta a Julia y Carlos, la nueva 'pareja' del programa, para la Gala 2 Ecoteuve.es 27/09/2018 - 16:19 0 Comentarios

Al igual que ocurrió con Amaia y Alfred, el programa vuelve a unir a la posible pareja de la edición

Tras la primera gala de OT 2018, que dejaba a Alfonso y Sabela como los primeros nominados de esta edición, Noemí Galera y Manu Guix han repartido este miércoles los temas que tendrán que defender los 16 concursantes en la Gala 2 del talent de TVE.

Siete dúos, dos canciones en solitario y un tema grupal sonarán en el programa el próximo miércoles. La gran sorpresa de este reparto ha llegado con la elección por parte de la Academia de unir a Carlos y Julia, la posible pareja de esta edición, para que interpreten juntos su tema.

Cabe recordar que el programa hizo lo mismo en la pasada edición cuando todos los seguidores del talent suspiraban por la pareja formada entre Alfred y Amaia. City of the stars, la canción que ambos interpretaron, fue la más vista en el canal de YouTube de Operación Triunfo.

Grupal- Bonito es (Los Sencillos)

Alfonso- All of Me (John Legend)

Sabela- Benditas feridas (Rosa Cedrón)

África y María- Friends (Marshello)

Famous y Damion- Déjala que baile (Alejandro Sanz y Melendi)

Noelia y Dave- Volando voy (Kiko Veneno)

Julia y Carlos- Mi historia entre tus dedos (Gianluca Grignani)

Joan y Marilia- Another day of sun (La La Land)

Miki y Alba Reche- Alma mía (Natalia Lafourcade)

Natalia y Marta- Tainted love (Imelda May)

