Un joven busca novio en 'First Dates' tras dejarlo con su chica: "Soy mariquita puro" Ecoteuve.es 27/09/2018 - 15:17 0 Comentarios

El comensal del programa aseguró que llevaba con ella cinco años

Los espectadores de First Dates escucharon este miércoles el sorprendente testimonio de un joven que confesó el motivo por el que hace un año dejó a su pareja. "Tenía a mi novia y me di cuenta de que me gustaban los hombres. Y desde ahí hasta ahora, todo me ha ido un poco torcido", empezó explicando.

"Me saltó la chispa, me aburría una cosa y me fui para la otra. Hasta entonces, todo me ha ido como el culo, pero he ganado experiencia y como persona he ganado mucho", le contó a Carlos Sobera afirmando que llevaba cinco años con ella. "¿Y nunca habías notado atracción por los chicos?", le preguntó el presentador. "Tenía inquietud", le respondió.

"Yo soy mariquita puro, pero salir aquí con todos los problemas que he tenido es un decir: Aquí estoy yo y no me tengo que esconder de nadie. Estoy orgulloso de ser yo mismo", defendió en unas aplaudidas palabras.

Eduardo explicó entonces que llegaba al programa buscando a un chico "sincero y fiel". Y se encontró a un chico que también iba en busca de algo similar. Y aunque en un principio a este no le gustó que Eduardo fuera tímido, terminó conquistándole por su concepción de la pareja.

