Sabela y Alfonso, primeros nominados de 'OT 2018', que corona a Noelia como favorita Ecoteuve.es 27/09/2018 - 10:30 0 Comentarios

Joan Garrido y África también fueron propuestos para abandonar la Academia

Natalia y Miki completaron la terna de concursantes más queridos por el público

Operación Triunfo 2018 puso por primera vez a examen a los dieciséis concursantes que este año han entrado en la Academia. El talent musical de TVE arrancó de verdad este miércoles con sus primeras nominaciones y la elección del favorito en sus primeros siete días de formación.

La gala arrancó con un imponente tema (This is Me) de la película The Greatest Showman. La primera gran puesta de largo de la nueva generación emocionó al público, que evidenció enloquecida desde el primer momento quienes son los favoritos de la edición. Noelia, Natalia, Alba Reche y Julia se llevaron las mayores ovaciones del respetable.

Tras la primera actuación, los concursantes fueron pasando por el escenario para defender sus duetos ante el jurado, que propuso a Joan Garrido, África, Alfonso y Sabela para abandonar la Academia. Los profesores, liderados por Noemí Galera, salvaron a África y los compañeros a Joan Garrido. Por tanto, Alfonso y Sabela, que interpretaron juntos el éxito de Luis Fonsi y Demi Lovato Échame la culpa, se convirtieron en los primeros nominados y tendrán que esperar al veredicto de los espectadores.

Antes, Roberto Leal pudo librar a uno 'de la quema' con la elección del favorito de la semana. El presentador confirmó las sospechas -y las intuiciones por la repercusión en redes sociales de todos ellos- y Natalia, Miki y Noelia fueron los concursantes que más apoyo recibieron.

Finalmente, fue la malagueña la primera en cruzar la pasarela 'coronada' como la más querida por la audiencia. Noelia sorprendió a todos en la Gala 0 con su portento de voz y lo volvió a hacer este miércoles interpretando magistralmente junto a Alba Reche el tema de Aretha Franklin Respect.

