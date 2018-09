Aitana responde a las críticas por su actuación en 'OT': "No soy perfecta; los fallos me harán más fuerte" Ecoteuve.es 27/09/2018 - 8:57 0 Comentarios

"Siento no haber podido controlar mi emoción", dijo en una extensa carta dedicada a sus fans

La cantante presentó su single 'Teléfono' en el programa donde 'nació' hace un año

La actuación de Aitana en la gala 1 de OT 2018 no fue, ni de lejos, su mejor interpretación sobre el escenario del concurso que la vio nacer hace un año. Presentó Teléfono, su primer single, y las redes se llenaron de críticas, unas con más razón que otras, aunque sus fans volvieron a mostrarle su más sincero apoyo.

Aitana sabe que no lo hizo bien y nada más terminar la gala colgó un tuit en el que pedía perdón. "Siento no haber podido controlar mi emoción", dijo. "Espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo". Falta por saber a qué se refiere con ese "todo".

Hola chicxs, siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo. Gracias a todos lo que estáis ahí, estar esta noche en Operación Triunfo ha sido un gran placer. Os quiero familia. — Aitana (@Aitanax) 26 de septiembre de 2018

Pero las disculpas de Aitana no se quedaron ahí. Bien entrada la madrugada, la cantante colgó un texto mucho más amplio y mucho más sincero. "Igual mañana lo borro".

Se trata de una carta algo desordenada, como ella misma reconoció, en el que intentaba sincerarse -"soy transparente como el agua"- con sus seguidores a pesar de que "siempre me dicen que no muestre mis debilidades".

"Quiero abrirme a vosotros porque vivís mi recorrido junto a mí", continúa. "Y porque sin querer dejáis de entender cosas y os preocupáis". "Estoy bien. Si dejo de contar mi vida privada es porque no me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta".

Más adelante, Aitana reivindica su derecho a equivocarse, "porque no quiero llegar a ninguna meta, solo disfrutar con el camino, tropezarme, caminar poco a poco...". "No soy perfecta, pero es que nunca lo seré y nunca he querido serlo", apunta. "Me encantan los fallos porque es ahí cuando te das cuenta de lo humanos que somos".

"Estoy dispuesta a superarme cada día aunque me caiga todas las veces que haga falta. Las heridas son signo de guerra y demuestran que quise luchar", escribe la cantante, que reconoce que "a veces he pensado que esto no era para mí".

"No me importa mostrar mis debilidades ni pedir perdón. Soy feliz aprendiendo y quiero serlo más". Y termina: "Los fallos me harán más fuerte".

Mañana a lo mejor borro esto, soy así de impulsiva quizás. Abrirte a la gente que te apoya nunca viene de más. Esto es un pupurri de cosas que comparto con vosotros que en su totalidad no tiene mucho sentido, pero lo sin sentido es real muchas veces. Ideas desordenadas, yo. pic.twitter.com/K1LS8n4NSi — Aitana (@Aitanax) 27 de septiembre de 2018

Esta es la continuación, si estas despierto y te aburres... lee! (arriba están los números para tener un orden, aunque la carta, si se le puede considerar carta, no sigue ningún orden por si sola jajajaja) pic.twitter.com/ERVeXZkr7A — Aitana (@Aitanax) 27 de septiembre de 2018

